Susanne Schapowalow hat Jazz-Legenden wie Duke Ellington und Ella Fitzgerald abgelichtet und in mehr als 11.000 Fotografien die Jazzgeschichte in Deutschland dokumentiert. In einer Zeit, in welcher Jazz als anstößig galt, das N-Wort allgegenwärtig war und berufstätige Frauen kritisch beäugt wurden, leistete Schapowalow mit ihrer Rolleiflex-Kamera Pionierarbeit. Heute ist die 100-Jährige nur noch Insidern bekannt und viele ihrer Fotografien warten immer noch darauf, veröffentlicht zu werden. mehr...