Der britische Saxofonist Tim Garland gehört zu den erfolgreichsten Musikern seines Heimatlandes. Er stand bereits mit Chick Corea und anderen Stars auf der Bühne und seine Werke werden auch vom London Symphony Orchestra aufgeführt. Stilistisch wird er dem so genannten „Third Stream” zugeordnet. Hierbei werden Elemente der zeitgenössischen Musik mit dem Modern Jazz verbunden, um etwas Neues zu schaffen. Bei seiner aktuelle CD hat er sich von Stan Getz' Album „Focus” von 1961 inspirieren lassen, daher der Titel „ReFocus”.

Blick zurück nach vorn

Ganz so, als ob sie zu spät zu einer Verabredung kommen, fallen die Streicher quasi mit der Tür ins Haus. Auch der Schlagzeuger sitzt auf der vordersten Stuhlkante und treibt das Ensemble vor sich her. „I'm late, I'm late” ist der Klassiker von Stan Getz aus Jahr 1961 überschrieben. Nun hat ihn der Saxofonist Tim Garland mit seinem Ensemble für Streicherquartett und Jazz-Combo neu interpretiert.

„Stan Getz ließ sich damals seine Arrangements von Eddie Sauter schreiben", erzählt Tim Garland. Da es keine Solo-Stimme für das Saxofon gegeben habe, hätte Getz sich irgendwie in die Stücke rein improvisieren müssen:

„Getz schaffte es, manchmal mit nur drei Tönen etwas völlig Neues zu kreieren. Mit dem ersten Stück meiner Neuinterpretation bleibe ich sehr nahe am Original.”

Mehr als eine Hommage

Der in London geborene Tim Garland liefert mit „ReFocus” keinen aufgewärmten Klassiker, sondern justiert den Blickwinkel noch einmal ganz neu. Es mangelt ihm weder an brillanten Ideen für eigene Improvisationen noch am handwerklichen Können. So hat er auch für das Streicherensemble eine ausgefeilte Partitur geschrieben und setzte es nicht nur als Begleitung ein.

„Ich wollte auf gar keinen Fall Sten Getz kopieren, aber mich hat schon interessiert, warum dieses ganz spezielle Genre einfach so verschwunden ist. Ein Streicherensemble, kombiniert mit einer Jazz-Combo, das war für mich eine ganz neue Erfahrung.”

Rückbesinnung auf musikalische Wurzeln

Das Original „Focus” von 1961 klingt heute wie eine Wundertüte voller Süßigkeiten. Davon hat sich Tim Garland mit „ReFocus” völlig gelöst. Seine Stücke sind gewichtiger und durchweg dramatischer im Ton gehalten.

„Mir hilft es beim Komponieren, meine Wurzeln im Hinterkopf zu haben. Zum Jazz fand ich ja erst in der Mitte des Studiums. Davor steht die Musiktradition meines Heimatlandes. Daher ist mein Streichersound sicher von Komponisten wie Benjamin Britten oder Michael Tippett geprägt.”

Wer wagt gewinnt

Das Label Edition Records setzt mit dieser interessanten Neuveröffentlichung wieder sein Wagniskapital ein. So ist mit „ReFocus” eine Produktion entstanden, die etwas Besonderes ist und einen hohen Anspruch einlöst. Tim Garland lässt sich von seinem Streicherensemble zu einem Höhenflug inspirieren – was will man mehr.