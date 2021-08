Immer wieder wurde der amerikanische Sänger R. Kelly des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt, die ersten Vorwürfe reichen dabei bis in das Jahr 1994 zurück. Vor dem Gericht in Brooklyn startet am 18. August 2021 nun erneut ein Prozess gegen den Musiker.

Seit über einem Vierteljahrhundert stehen zahlreiche Missbrauchsvorwürfe gegen R. Kelly im Raum. Kommt es dieses Mal zu einer Verurteilung? dpa Bildfunk picture alliance / abaca

Verurteilungen blieben bislang aus

Bereits 2010 wurde R. Kelly, der bürgerlich Robert Sylvester Kelly heißt, wegen der Herstellung von kinderpornografischem Material angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen — aufgezeichnet auf Video — Sex mit seiner 13-jährigen Patentochter gehabt zu haben. Der Star wurde jedoch freigesprochen, da nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob er die Person im Video gewesen war.

Trotz mehrerer Anklagen kam es bislang nie zu einer Verurteilung des Musikers, der mit seinem R'n'B Hit „I believe I can fly“ einen der erfolgreichsten Songs der 1990er Jahre schrieb und außerdem als Produzent und Feature-Gast an vielen Charterfolgen beteiligt war. In mehreren Fällen konnte sich R. Kelly ferner mit den Klägerinnen außergerichtlich einigen.

Eine Dokumentation bringt zahlreiche Opfer und Zeug*innen zu Wort

Im Januar 2019 befasste sich die Doku-Serie „Surviving R. Kelly“ auf dem amerikanischen Sender Lifetime mit den Missbrauchsvorwürfen gegenüber R. Kelly. In der Serie werden zahlreiche Situationen aus dem Musikerleben Kellys geschildert, in denen er sich an Backgroundtänzerinnen oder Kolleginnen vergangen haben soll.

Die Betroffenen kommen dabei selbst zu Wort, darunter auch eine von Kellys Ex-Frauen. Außerdem schildert ein ehemaliges Crew-Mitglied Kellys, ihn beim Sex mit der damals noch minderjährigen Aaliyah gesehen zu haben.

R. Kelly und die Ehe mit Aaliyah R. Kelly war zur damaligen Zeit der Promoter der aufstrebenden Sängerin. dpa Bildfunk amg Aus dem Jahr 1994 liegt eine Heiratsurkunde vor, die die Hochzeit des damals 27-jährigen R. Kelly mit der erst 15-jährigen Sängerin Aaliyah bescheinigt. Aaliyah wird darin fälschlich mit 18 Jahren angegeben. Die illegale Eheschließung wurde im Februar 1995 annulliert und beide Seiten dementierten später, jemals verheiratet gewesen zu sein. Brisant: Kelly war auch Produzent des Debütalbums der Sängerin. Bei der gleichnamigen Single „Age Ain't Nothing But A Number“, die von Kelly geschrieben wurde, singt Aaliyah über ein junges Mädchen, das von einem älteren Liebhaber träumt. Die Sängerin, die als eine der großen Stimmen des R&B der 1990er Jahre gilt, kam 2001 bei einem Flugzeugabsturz über den Bahamas ums Leben.

Auch Musikerkollege John Legend trat in der Dokumentation auf, da es ihm nach eigener Aussage ein Anliegen war, den von Kelly missbrauchten Frauen mehr Gehör zu verschaffen:

To everyone telling me how courageous I am for appearing in the doc, it didn't feel risky at all. I believe these women and don't give a fuck about protecting a serial child rapist. Easy decision.

Zahlreiche Kolleg*innen aus der Musikbranche haben sich von Kelly distanziert

Lady Gaga hatte 2013 das Feature „Do What U Want (With My Body)” mit R.Kelly veröffentlicht. Nachdem die Dokuserie „Surviving R.Kelly“ in den Vereinigten Staaten für Wirbel sorgte, bekundete Gaga Solidarität für die Frauen darin und ließ den gemeinsamen Song mit R. Kelly von ihrem Album entfernen.

Auch die Kanadierin Céline Dion, die mit Kelly 1998 das Duett „I'm your angel“ veröffentlichte, ließ den gemeinsamen Song von YouTube entfernen. Ferner schlossen sich dem Boykott der eigenen Ko-Produktionen Musiker*innen wie Ciara, die Pusscat Dolls oder Phoenix an.

Bob Dylan und Nicky Minaj: Warum sich Missbrauchsanklagen derzeit häufen Am Samstag, 14. August 2021, lief im US-Bundesstaat New York der „New York Child Victims Act“ aus, ein Gesetz, das die Verjährung bei Kindesmissbrauch aufhob. Bei diesen Straftaten ist Verjährung oft ein kritischer Punkt, weil viele Opfer ihre Erfahrungen jahrelang verdrängen oder sich erst viel später des erlittenen Unrechts bewusst werden. Oftmals reicht der Einfluss der Täter*innen soweit oder ihr Umfeld glaubt ihnen nicht oder rät von einer Anzeige ab. Kurz vorher wurden in New York noch drei — voneinander unabhängige — Klagen gegen prominente Künstler*innen eingereicht, darunter Folk-Ikone und Literaturnobelpreisträger Bobb Dylan, Rapperin Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty, sowie der ehemalige SNL-Komiker Horatio Sanz. Bob Dylan wird vorgeworfen, 1965 ein damals 12-jähriges Mädchen mit Alkohol, Drogen, Versprechungen und Gewaltdrohungen gefügig gemacht zu haben und sie über mehrere Wochen unter anderem im Chelsea Hotel sexuell missbraucht zu haben. Sein Anwaltsteam streitet die Vorwürfe ab. Nicki Minaj ist im Verbund mit ihrem Ehemann angeklagt. Dieser hatte — lange vor der Ehe — 1995 eine 16-Jährige vergewaltigt und war dafür ins Gefängnis gekommen. Nun sollen er und seine Ehepartnerin versucht haben, das damalige Opfer zu nötigen, seine Vorwürfe zurückzunehmen. Komiker Horatio Sanz ist wegen Vorfällen im Jahr 2002 angeklagt, als er Ensemblemitglied bei der populären Satire-Sendung „Saturday Night Live“ war.

R. Kelly bestreitet die Vorwürfe, doch die Beweise erscheinen erdrückend

Im Februar 2019 erging ein Haftbefehl gegen R. Kelly. Zu Last gelegt wurde ihm sexueller Missbrauch Minderjähriger in neun Fällen, die sich zwischen den Jahren 1998 bis 2010 erstreckt haben. Kelly bestreitet die illegalen Handlungen bis heute. Gegen die Zahlung einer Kaution gelangte Kelly auf freien Fuß.

Missbrauchsprozess gegen R. Kelly startet in New York

Doch die Freiheit währte nicht lange: Nur fünf Monate später wurde der Sänger erneut verhaftet. Die Staatsanwaltschaft führt dieses Mal 13 Straftaten in ihrer Anklage auf, darunter Herstellung von Kinderpornografie, Verführung einer minderjährigen Person, sexuelle Ausbeutung und Behinderung der Justiz. Erneut bestreitet Kelly jegliche Vorwürfe. Immer wieder wurde auch in US-amerikanischen Medien berichtet, dass R.Kelly sich in seinen Anwesen eine Art Sex-Kult eingerichtet haben solle, wo er sich Frauen, Mädchen und in wenigen Fällen sogar Jungen durch Zwang und Einschüchterung gefügig mache.

Posthume Kronzeugin: Aaliyah

Während in Chicago und Minnesota noch andere Verfahren anhängig sind, beginnt nun am 18. August 2021 in New York der Prozess gegen den ehemaligen Weltstar, bei dem die Anwälte Kellys bereits in einer Anhörung einräumten, dass ihr Mandant mit der damals minderjährigen Sängerin Aaliyah Sex hatte. Als posthume Kronzeugin unter dem Namen „Jane Doe“ wird die als „Baby Girl“ bekannte Sängerin geführt.