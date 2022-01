Posthumes Album: „Toy“ von David Bowie erscheint

Nach 22 Jahren ist David Bowies Studioalbum „Toy“ erschienen. Im Jahr 2000, direkt nach seinem erfolgreichen Auftritt beim Glastonbury Festival, ist der Ausnahmekünstler mit seiner Band ins Studio gegangen. Dort haben die Musiker überwiegend Songs aus der Anfangszeit neu eingespielt. Hinzu kamen noch drei neue Songs. Unseren Musikkritiker Dirk Schneider hat die neue „alte“ Platte nicht überzeugt.

Das Glastonbury inspirierte Bowie zu diesem Album

Das traditionsreiche englische Glastonbury Festival im Sommer 2000. David Bowie spielt um sechs Uhr früh vor geschätzt einer viertel Million Menschen in den Sonnenaufgang hinein Klassiker wie „Heroes“, „Changes“ oder „Ziggy Stardust“.

Der Auftritt gilt als einer der größten in der Geschichte des Festivals, und wohl auch als einer der besten von David Bowie. Euphorisiert lädt Bowie kurz darauf seine Liveband ins Studio ein, er möchte alte Songs aus seiner Anfangszeit neu aufnehmen. Es soll ein Überraschungsalbum für seine Fans werden, vermutlich will Bowie es zum Download anbieten – das Vorgängeralbum „Hours“ war das erste Album eines Superstars, das auf diese Weise zu erwerben war.

„Toy“ war schon 2000 kein großer Wurf

Doch die Plattenfirma spielt nicht mit, und „Toy“, so der Titel des Albums, landet in der Schublade. Über die Gründe, dass „Toy“ im Jahr 2000 nicht erschienen ist, lässt sich spekulieren – ein großer Wurf war das Album aber damals schon nicht.

Der naive Charme von „I Dig Everything“ etwa, das 1966 als Single erschienen war, wird hier in einfallslosem Rock-Getöse ertränkt, genau wie „You’ve Got A Habit Of Leaving“, das Bowie 1965 noch unter dem Namen Davy Jones With The Lower Third auf den Markt gebracht hatte.

2000 war sicher nicht die größte Zeit des großen Mannes, seit Mitte der 80er schon nährte sich sein Ruhm eher von den alten Hits als aus der Gegenwart. Wollte Bowie sich hier vielleicht wieder neu kalibrieren, indem er an die frühe Zeit der Unschuld anknüpfte?

Die besseren Stücke sind rar gesät

Das kann allerdings auch etwas Anrührendes haben, zum Beispiel in „The London Boys“, in dem der damals 19jährige Bowie über einen jungen Mann schrieb, der sein Elternhaus verlässt und in die gefährliche, große Stadt kommt – jetzt zu hören als liebevoller Blick des 53jährigen auf sein junges Ich.

Ebenso „Conversation Piece“, ein weiterer Blick zurück auf die Anfänge, musikalisch hier sehr gefühlvoll umgesetzt. Einspieler „Conversation Piece“ Und das Stück „Shadow Man“, geschrieben 1971, fasziniert als frühe Reflexion über die unglaubliche Wandlungsfähigkeit der Künstler-Persona Bowie. „Karma Man“ wäre noch hervorzuheben, das war’s dann aber auch schon mit den besseren unter diesen zwölf Stücken.

Das Album ist nur etwas für Sammler*innen

„Toy“ ist ein seltsamer Bastard: Songs aus den 60ern und 70ern, im Jahr 2000 aufgenommen, nochmal zwei Jahrzehnte später veröffentlicht – es wundert einen nicht, wenn man beim Hören gewisse Schwierigkeiten hat. Übrigens war „Toy“ schon im vergangenen November zu haben, als Teil einer großen Bowie-Box.

Das jetzt erscheinende Album mit umfangreichem Bonus-Material ist höchstens etwas für fanatische Sammler*innen. Und vergleicht man es einmal mit dem dann tatsächlich erschienenen Nachfolge-Album „Heathen“ aus dem Jahr 2002, merkt man sofort, dass „Toy“ nicht mehr war als eine Spielerei, ein nostalgischer Ausflug.

„Heathen“ aber war dann eine Sensation, ein unglaublich gutes Album, das alles bietet, was man sich von Bowie nur wünschen kann – die Vermutung liegt nicht ganz fern, dass Bowie diesen Ausflug auf „Toy“ damals gebraucht hat, um wieder zu sich zu finden.