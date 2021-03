„Zuhause sein“ ist ein komplexes Ding für Gabriele Maurer. In Mannheim ist die Jazzerin zuhause. An der Musikhochschule, wo sie ausgebildet wird: am Saxophon und in Gesang.

Laufenburg am Oberrhein ist „wo sie herkommt“. Und das ist gut so. Denn hier ging sie musikalisch ihre ersten Schritte, in der Stadt- und Feuerwehrmusik. Was also macht die Angelegenheit dann kompliziert? Etwas, worüber man eigentlich kein Wort verlieren sollte: Gabriele Maurer ist schwarz. Und leider gibt es immer noch Menschen, die das nicht einfach „gut sein lassen“ können. Maurers Weg ist der durch die Musik: Sie ist im Jazz zuhause! Und wer ihr zuhört, fühlt sich bei ihr zu Gast. In einem wundervollen Heim, voller warmer, weicher, fließender Saxophonklänge... Kunscht! war zu Besuch.

Gabriele Maurer Quintett „Why Would”