Joe Rogan und sein Podcast: Warum er so polarisiert

Spätestens seit der Kontroverse rund um seinen Podcast bei Spotify, der Musiker wie Neil Young zur Abkehr von der Plattform bewegte, ist der Amerikaner Joe Rogan in aller Munde. Doch wer ist der Mann, der mit seinem Podcast wöchentlich ein Millionenpublikum erreicht und darin mit seinen polarisierenden Aussagen für Diskussionen sorgt?

imago images imago images/MediaPunch

Als Comedian begann Rogan seine Karriere, der Kampfsport machte ihn berühmt

Der 1967 in New Jersey geborene Joe Rogan begann seine Karriere als Stand-Up-Comedian Ende der 1980er Jahre. Als Comedian schaffte er es schnell ins Fernsehen, bekam eigene Shows, sorgte aber mit vulgären und anstößigen Kommentaren auch für die ersten Kontroversen.

Rund zehn Jahre später wechselte Rogan als Kommentator und Interviewer in die amerikanische Ultimate Fighting Championship, einer Organisation für Mixed-Martial-Arts, wo er sich schnell einen Namen machte. Schon in Jugendjahren war Rogan Kampfsportfan, feierte Erfolge mit Taekwondo, Jiu Jitsu und Kickboxen, später auch als Trainer. In seiner Rolle als Kommentator wurde er mehrfach ausgezeichnet als „MMA Persönlichkeit des Jahres“ und „Bester TV-Kommentator“. Damit wurde Rogan immer bekannter, was zunehmend auch die Zuschauerzahlen seiner Comedy-Programme erhöhte.

2001 nahm Rogan nach seinen Erfolgen eine Stelle bei NBC als Moderator der Stunt-Sendung „Fear Factor“ an. imago images imago images/ZUMA Wire

„The Joe Rogan Experience“: Einflussreicher Podcaster mit fragwürdigen Gästen

2009, lange vor dem großen Podcast-Hype, startete Rogan schließlich mit Comedy-Kollege Brian Redban den Podcast, der später „The Joe Rogan Experience“ werden sollte. In Livestream-Broadcasts saßen Rogan und Redban vor dem Computer, unterhielten sich über unterschiedlichste Banalitäten, scherzten, schlugen aber auch ernste Themen wie Politik an. Häufig ist das Duo bei den Aufnahmen alkoholisiert, psychedelische Drogen stehen sowieso auf der thematischen Tagesordnung.

imago images imago images/NurPhoto

„The Joe Rogan Experience“ hat immer wieder wechselnde Gäste: Neben Hollywood-Stars kommen auch Naturwissenschaftler, Philosophen und Schriftsteller regelmäßig im Podcast zu Wort. Von bislang 925 Gästen waren 88 Prozent männlich – und davon viele höchst umstritten. Man wolle auch jenseits des Mainstreams hinhören.

So bot Rogan unter anderem Verschwörungstheoretiker Alex Jones eine Plattform, dessen Projekt „Infowars“ bereits seit 2019 auf sämtlichen sozialen Netzwerken gesperrt ist. Auch Autor Jordan Peterson, der immer wieder für seine harsche Kritik an der Genderpolitik in Kontroversen gerät, zählt zu den Profiteuren von Rogans Podcast: Er ist Stammgast im Podcast und wurde er erst dadurch einem größeren Publikum bekannt.

Jede Woche erscheinen vier oder fünf neue, dreistündige Episoden der „Joe Rogan Experience“, die alleine auf Spotify rund zehn Millionen Menschen erreichen. Die bislang erfolgreichste Folge ist eine Ausgabe mit Tesla-CEO Elon Musk: Rund 50 Millionen Menschen verfolgten auf YouTube, wie Rogan und Musk gemeinsam einen Joint rauchten.

Joe Rogan und seine Falschaussagen rund um die Corona-Pandemie

Seine größtenteils männliche Zuhörerschaft schätzt Rogan als „Gegenentwurf zur political correctness“ – und dieses Image, das Gegenteil von politisch korrekt zu sein, pflegt er gerade auch in diesen Corona-Zeiten ausgiebig. Ob mit Fehlinformationen zur Impfung von jungen Menschen oder seine als „erfolgreich verlaufene“ Corona-Selbstmedikation mit dem Entwurmungsmittel Ivermectin:

Mit gefährlichen Falschaussagen zur Pandemie erreicht Rogan wöchentlich ein Millionenpublikum und wird zum Vorreiter der Querdenker-Bewegung. Vor kurzem erst unterzeichneten 270 Mediziner*innen und Wissenschaftler*innen einen offenen Brief an Spotify, der die Falschinformationen in Rogans Podcast scharf kritisiert.

Rassismusvorwürfe gegen Joe Rogan

Joe Rogan bezeichnet sich selbst als links-libertär, er hatte unter anderem die Präsidentschaftskandidatur von Bernie Sanders unterstützt. Doch die amerikanische Linke sieht den Podcaster kritisch und lehnt ihn teils sogar ab. Immer wieder wird Joe Rogan auch Homophobie und Transphobie vorgeworfen. Erst kürzlich wurde ein Zusammenschnitt aus seinen Podcastfolgen publik, in denen er regelmäßig das N-Wort verwendet. Nachdem Spotify besagte Folgen von der Plattform entfernte, äußerte sich Rogan in einem Instagram-Beitrag zu den Vorfällen:

Ferner werden Rogan und sein Podcast häufig mit Islamophobie, Rassismus und Misogynie in Verbindung gebracht. Rogan inszeniert sich regelmäßig als Opfer, das nur „unbequeme Fakten“ ansprechen wolle.

Alleine auf Instagram hat Joe Rogan 14,5 Millionen Follower, auf YouTube sind es knapp 12 Millionen und die einzelnen Podcast-Folgen werden auf Spotify im Schnitt jeweils zehn Millionen mal abgespielt: Die Reichweite des Podcasters ist also enorm. Doch ist sich Rogan der Verantwortung gegenüber seiner gigantischen Gefolgschaft auch bewusst? Diese Frage bleibt angesichts der jüngsten Entwicklungen wohl offen.