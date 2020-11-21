Jaki Byard (1922 - 1999) war ein Unikum - ein Klaviervirtuose, der innerhalb einer Sekunde von Stride-Piano zu Free Jazz wechseln konnte. Kaum ein Pianist agierte vielseitiger, eklektischer und unberechenbarer. Ursprünglich war Byard im Bebop und Rhythm & Blues zu Hause. In den 1960er-Jahren gehörte er zur Band von Charles Mingus und glänzte bei Avantgarde-Produktionen von Eric Dolphy, Don Ellis und Sam Rivers. Als Enzyklopädist des Jazzklaviers begann er 1969 eine Hochschulkarriere. Musikerkollegen, Kritiker und Studenten verehrten ihn als "Klaviergenie".
Jaki Byard:
Out Front
Album: Jaki Byard – Out Front!
Jaki Byard (Piano)
Irving Berlin:
Alexander’s Ragtime Band
Album: Jaki Byard – A Matter Of Black And White
Jaki Byard (Piano)
Paul Mares, Ben Pollack, Mel Stitzel, George Brunies, Leon Roppolo:
Tin Roof Blues
Album: Jaki Byard – To Them – To Us
Jaki Byard (Piano)
Don Ellis:
Simplex One
Album: Don Ellis – Giants Of Jazz
Jaki Byard (Piano)
Don Ellis Quartett
Charles Mingus:
II B.S.
Album: Charles Mingus – Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus, Impulse!
Jaki Byard (Piano)
Charles Mingus Band
Jaki Byard:
ATFW You
Album: Charles Mingus Sextet with Eric Dolphy – Cornell 1964
Jaki Byard (Piano)
Marvin Fisher-Jack Segal:
When Sunny Gets Blue
Album: Jaki Byard – Out Front!
Jaki Byard (Piano)
Jaki Byard:
John Arthur
Album: Jaki Byard – Family Man
Jaki Byard (Piano)
Major Holley (Bass)
J.R. Mitchell (Schlagzeug)
Jaki Byard:
To My Wife
Album: Jaki Byard – Here’s Jaki
Jaki Byard (Piano)
Juan Tizol / Duke Ellington / Irving Mills:
Caravan
Album: Jaki Byard – To Them – To Us
Jaki Byard (Piano)
Sammy Cahn-Jimmy Van Heusen:
I Like To Lead When I Dance
Album: Jaki Byard – Out Front!
Jaki Byard (Piano)
Jaki Byard:
Garnerin’ A Bit
Album: Jaki Byard – Here’s Jaki
Jaki Byard (Piano)
Roy Haynes (Schlagzeug)
Jaki Byard (1922 - 1999) war ein Unikum - ein Klaviervirtuose, der innerhalb einer Sekunde von Stride-Piano zu Free Jazz wechseln konnte. Kaum ein Pianist agierte vielseitiger, eklektischer und unberechenbarer. Ursprünglich war Byard im Bebop und Rhythm & Blues zu Hause. In den 1960er-Jahren gehörte er zur Band von Charles Mingus und glänzte bei Avantgarde-Produktionen von Eric Dolphy, Don Ellis und Sam Rivers. Als Enzyklopädist des Jazzklaviers begann er 1969 eine Hochschulkarriere. Musikerkollegen, Kritiker und Studenten verehrten ihn als "Klaviergenie".