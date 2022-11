Phoenix' neues Album „Alpha Zulu“: Ein kreativer Blick in die Zukunft

per Mail teilen

Viele verschiedene Farben habe das neue Album „Alpha Zulu“, sagt Laurent Brancowitz, Gitarrist und Keyboarder der französischen Band „Phoenix“. In Musik übersetzt heißt das: Große Emotionen und bunte musikalische Kombinationen. Mit „Alpha Zulu“ wollen Phoenix in die Zukunft blicken und musikalisch dorthin gehen, wo sie niemals waren.

Inspiriert von einem turbulenten Flug

Energiegeladen, rhythmisch und bunt: Mit dem neuen Album „Alpha Zulu“ haben Phoenix fünf Jahre lang auf sich warten lassen, aber nun kehren sie in bester Form zurück.

Einen coolen Flow hat „Alpha Zulu“, das erste Lied vom Album. Die Inspiration dazu hatte Thomas Mars, Sänger der Band, auf einem Flug voller Turbulenzen.

Der Notruf des Piloten war: Alpha Zulu. Im Flieger-Alphabet stehen „Alpha“ und „Zulu“ für „A“ und „Z“. Wieso genau dieser Titel den Geist des Albums am besten darstellt, erklärt Laurent Brancowitz, bekannt auch als Branco, Gitarrist und Keyboarder der französischen Band:

„Das was uns am meisten gefallen hat,, ist die Kraft des Klangs der Wörter, und die Tatsache, dass das Luftfahrt-Alphabet künstlich geschaffen wurde. Es sind Wörter, die man in allen Sprachen sagen kann, jeder kann den Buchstaben Alpha aussprechen. Diese phonetische Kraft hat uns hingezogen, diese– fast musikalische –Kraft der Wörter“

Grundtöne wechseln sich ab

Das letzte Album „Ti Amo“ von 2017 folgt einer klaren Linie – einem leichten und zugleich nostalgischen Ton mit musikalischen Einflüssen der 80er-Jahre – Alpha Zulu dagegen schlägt mehr als nur eine Richtung ein: Phoenix wollen dorthin gehen, wo sie niemals waren.

Die Grundtöne des Albums wechseln sich ab: Mal trauriger wie der Song „Winter Solstice“, in dem Thomas Mars fast mit einer hilflosen Stimme singt oder mal hoffnungsvoller, wie in „Artefact“, mit einem auffälligen Keyboard-Sound, der an eine Orgel erinnert.

Wenn Gefühle sich vermischen. Es gibt ein bisschen von Nostalgie, aber zugleich Freude gemischt mit echter Traurigkeit, aber auch Hoffnung. Das gefällt uns: Diese Mischung von Emotionen.

Viele Geschichten und Emotionen fließen ineinander

In eine ferne Zukunft blicken: Das wollen die Phoenix in Alpha Zulu, geschrieben während der Pandemie, in einer Zeit als alles ungewiss war. Das hat das Album beeinflusst, sagt Branco.

All diese Farben koexistieren perfekt als verschiedene musikalische Kombinationen: Zum Beispiel schleichen sich Techno-Elemente in „All my Eyes on me” , poppiger ist hingegen „Tonight“, gesungen zusammen mit dem Frontmann von „Vampire Weekend“, Ezra Koening.

Andere Alben der französischen Band haben einen Fil rouge, einen roten Faden, der sich durch das ganze Album zieht. In Alpha Zulu nicht. Viele Geschichten, Emotionen fließen ineinander, um einen harmonischen musikalischen Kosmos zu schaffen.

Was auf einem Flug mit Turbulenzen beginnt, endet als große Reise: ein bisschen dekadent, ein Bisschen Elektrorock. Kurz gesagt: Phoenix.