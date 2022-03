Ohne Lampenfieber – Die Koblenzer Maël und Jonas wollen zum ESC nach Turin

Die beiden Koblenzer Maël und Jonas wollen zum Eurovision Song Contest nach Turin. Doch zuvor müssen sie den deutschen Vorentscheid gewinnen mit ihrem Song „I swear to God“. Den haben sie wie immer gemeinsam mit ihrer Band entwickelt. Klar, dass die in Berlin am 4. März auch dabei sein muss, auch wenn sie als „Maël und Jonas“ auftreten.

Es gibt nichts zu verlieren für die beiden Koblenzer

Wie beim letzten Live-Auftritt der Beatles – dem legendären Rooftop-Concert – spielen Maël und Jonas ihren Song in ihrem Videoclip auf einem Dach. Aber nicht in London, sondern in Koblenz. Auf dem Dach der Kulturfabrik.

Ein gewagtes Zitat vielleicht, und auch ambitioniert, aber das ist der ESC, der Eurovision Song Contest ja ebenfalls, weiß inzwischen auch Jonas: „Mir war es gar nicht so bewusst, dass es so ein großes Ding ist. Wir denken immer: Je mehr Leute uns sehen, desto mehr Leute können wir eventuell überzeugen. Das ist unser Motto und solange wir stolz und zufrieden sind mit unserer eigenen Performance, gibt’s nix zu verlieren!“

Vorausgesetzt, sie gewinnen den Vorentscheid des ESC am vierten März bei der Live-Show in Berlin. Wenn die beiden Koblenzer es dann nach Turin schaffen, das wäre laut Maël: „Der Wahnsinn! 180 Millionen Menschen, die einen dann sehen, das größte Musikereignis der Welt im TV – und das ist also schon… krass!“ Quasi ein musikalischer Superbowl.

Voting: Deutscher Vorentscheid für den ESC 2022

Der Song verbreitet gute Laune

Und dennoch – so etwas wie Lampenfieber lässt sich bei Maël und Jonas nicht erkennen. Sie wirken wie zwei frische Jungs von nebenan, die einfach ein bisschen Spaß haben wollen.

Seit Jahren ist Musik ihr Lebensmittelpunkt. Beide haben als Kinder mit klassischer Musik begonnen. Der eine mit Cello, der andere mit Gitarre. Inzwischen spielen in einer gemeinsamen Band. Für den ESC haben sich Maël und Jonas unter fast 1.000 Bewerbern durchgesetzt.

Nun, in der Endrunde treten sie mit „I swear to God“ gegen fünf andere Kandidaten an. Ihr Song verbreitet gute Laune und klingt so locker, wie die beiden Jungs auch rüberkommen. Dabei geht es im Lied um Wiedergutmachung und um Fehler, die sie bei Freunden und Freundin gemacht haben.

Bühnenerfahrung sammelten die beiden bei einer Casting-Show

Beim ESC-Vorentscheid treten sie als Duo auf: Als Maël und Jonas, aber ohne ihre Band geht trotzdem nichts. Die brauchen sie fürs richtige Feeling: „Uns war super wichtig, mit unseren wirklichen Jungs, mit denen wir auch den Song in der Bandprobe zum Beispiel verwirklicht haben, dass wir dann mit denen dann auch vor Ort in Berlin spielen. Denn dann ist es irgendwie auch nix anders als ne weitere Bandprobe mit ein paar mehr Zuschauer*innen.“

Das klingt tiefenentspannt – und tatsächlich – haben die beiden auch viel Bühnenerfahrung gesammelt. Nicht zuletzt durch ihre Teilnahme an einer TV-Castingshow letztes Jahr. Außerdem bekommen sie Unterstützung von ihren Familien.

Die nötige Coolness bringen Maël und Jonas mit

Wahrscheinlich hilft auch die große Rückendeckung bei Freunden und Familie, dass den beiden Koblenzern kein Lampenfieber anzumerken ist. Aber eine gesunde Portion versierte Coolness, die es im Rampenlicht braucht, bringen sie auch so schon mit.

Deswegen klingt die Aussicht, am vierten März in Berlin zu gewinnen und damit Deutschland beim ESC in Turin zu vertreten, bei Jonas dann so: „Ist bestimmt schön! Also ich hätte Lust auf Urlaub in Turin!“

Maël & Jonas: Kandidaten beim deutschen ESC-Vorentscheid 2022