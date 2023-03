„Ocean Blvd“ von Lana Del Rey: Es gibt ein Ich in der Melancholie

Lana Del Rey gilt als eine der großen Songschreiberinnen der USA. Doch ihre Retro-Inszenierung stand in der Vergangenheit auch in der Kritik: Das Amerika ihrer Songs ist dem der konservativen Hardliner nicht unähnlich. Auf Del Reys neunten Album „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd“ geht es aber nicht um die USA, sondern um Persönliches.

Melancholie ist eine Erfindung von Lana Del Rey

Das stimmt natürlich nicht. Aber wenn man diese sehnsüchtigen Melodien hört, kann man schon auf die Idee kommen.

Die Melancholie bei Del Rey ist schwer zu fassen und zwiespältig. Denn die Musikerin bringt sie zusammen mit einer Retro-Inszenierung, die den Geist eines längst vergangenen Amerikas beschwört: Hollywood in den 40er-Jahren, Videos mit Super-8-Kamera gedreht.

Und Songtexte wie „I believe in the country America used to be“ – „ich glaube an das Land, das Amerika einmal war“. Das kam nicht bei allen gut an.

Auseinandersetzung mit den USA und ihrer der eigenen Musik

Auf „Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd” beschäftigt sich Del Rey nun nicht so sehr mit den USA, sondern mit der Musikerin, die sie am besten kennt: sich selbst.

Das funktioniert mittelmäßig, wenn sie eigene ältere Songs mit Trap-Rhythmen neu bearbeitet. Das ist aber großartig, wenn sie über ihre Familie singt. Oder darüber, dass sie als Frau Ende 30 nicht für voll genommen wird, nur weil sie keine Kinder hat. „Wie kann es sein, dass ich nur als gute Affäre wahrgenommen werde“, fragt sie im Song „A&W“.

„A&W” steht für „American Whore“ (amerikanische Hure). Es geht darum, dass Frauen im Patriarchat entweder wahrgenommen werden als Huren, die verdienen, was sie bekommen oder als Kinder, die geschützt werden müssen.

Del Reys Feminismus wurde von vielen in der Vergangenheit als gestrig kritisiert. Schien sie doch genau die Geschlechterklischees zu verteidigen, das sie jetzt hinterfragt. Vielleicht muss ihr Zugang zum Feminismus mit diesem Album noch mal neu bewertet werden.

Als hätte Lana Del Rey für sich selbst geschrieben

Nicht alle Songs haben die inhaltliche Tiefe wie „A&W“. Aber fast alle transportieren eine ganz besondere intime, zarte Stimmung. Es wirkt, als hätte Del Rey diese Musik nicht für uns geschrieben, sondern vor allem für sich selbst. Und dann geht es auch noch um Gott.

Es sind ganz schön viele Themen, die Del Rey hier versucht auf einem Album zu versammeln. Aber wie sie springt von Figur zu Figur, von Erzählung zu Erzählung, und wie das doch ein Ganzes ergibt, das ist großer Pop.

Und am Ende ist es eine Predigt, die noch mal viel erzählt über die Musikerin. Viereinhalb Minuten lässt sie den Pastor und Influencer Judah Smith predigen. Begleitet von einer melancholischen Klaviermelodie.

Am Ende sagt Smith etwas, das man auch Del Rey in den Mund legen könnte: „Ich dachte, dass es in meinen Predigten um euch geht. Aber ich habe gemerkt, dass es eigentlich die ganze Zeit nur um mich geht.“