Obertonsänger im Westen versus Kehlkopfsänger in Zentralasien

Von Wolfgang Hamm

Die "Wiederentdeckung der Obertöne" in den 60er-Jahren löste innerhalb der westlichen Musikszene eine Vielzahl von Experimenten aus. Mit dem jahrhundertealten Kehlkopfgesang, wie ihn die Tuviner, Mongolen, Chakassen und Altaier in Zentralasien praktizieren, hatte das wenig zu tun. Wolfgang Hamm, beleuchtet diese verschiedenen Welten: hier der Dialog des Menschen mit der Natur, dort die Entdeckung eines faszinierenden Klangphänomens, das intuitiven und meditativen Musikformen neue Türen öffnete.



N. N.:

Kargyraa

Bujan Dondak (Gesang)



Christian Bollmann:

Obertongesang

Christian Bollmann



traditionell:

Sigit, Kargiraa and Khoomei

Gennadi Tumat (Obertongesang,Tyanzi)



N. N.:

Fantasy on the igil

Huun-Huur-Tu

Kaigal-ool Khovalyg (Gesang, Igil)

Anatoli Kuular (Gesang, Bizaanchi, Khomuz)

Sayan Bapa (Gesang, Toschpulur, Igil, Gitarre)

Alexei Saryglar (Tungur Drum, Gesang, Perkussion)



Karlheinz Stockhausen:

Stimmung, für sechs Vokalisten

Collegium Vocale Köln

Dagmar von Biel (Sopran I)

Gaby Ortmann-Rodens (Sopran II)

Helga Hamm-Albrecht (Alt)

Wolfgang Fromme (Tenor I)

Helmut Clemens (Tenor II)

Hans Alderich Billig (Baß)

Leitung: Karlheinz Stockhausen



Michael Vetter:

Phonetic prayer for 2 overtone voices

Michael Vetter



Christian Bollmann, Gerd Kappelhoff, Roberto Laneri, Helmut Scherner, Jochen Vetter, Stephanie Wolf, Doris Zeman:

Invocationes

Christian Bollmann (Obertongesang)

Gerd Kappelhoff (Obertongesang)

Roberto Laneri (Obertongesang)

Helmut Scherner (Obertongesang)

Jochen Vetter (Obertongesang)

Stephanie Wolf (Obertongesang)

Doris Zeman (Obertongesang)



N.N.:

sygyt - kargyraa - chöömej - borbangnadyr - ezengileer

Div. Kehlsänger aus Tuva



Tuvinian Singers & Musicians:

Collection of Chöömej Styles

Oleg Kuular (Gesang)



Tuvinian Singers & Musicians:

Sygyt - Borbangnadyr

Oleg Kuular (Gesang, Igil)



N.N.:

Polyphonic overtone singing

Anna-Maria Hefele



Wolfgang Amadeus Mozart:

Komm, lieber Mai, und mache

Anna-Maria Hefele



Anna-Maria Hefele:

For the nonce

Anna-Maria Hefele



Huun-Huur-Tu:

Deke-Jo

Huun-Huur-Tu



traditionell:

Junger Hirte singt zu Schafherde



NN:

Praevocationes

Div. Obertonsänger



Huun-Huur-Tu:

Fantasy on the igil

Huun-Huur-Tu



