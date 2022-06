„Harbour“ von Daniel Herskedal: Nordische Klanglandschaft

Normalerweise drängt sich die Tuba weder in der Klassik noch im Jazz ins Rampenlicht, sondern liefert ihre tiefen Töne dezent aus dem Hintergrund. Ganz anders sieht seine Rolle allerdings der Tuba-Solist Daniel Herskedal. Für das Label Edition Records spielte der Norweger gemeinsam mit seinem Trio bereits die zehnte CD ein. „Harbour“ nennt sich das neue Werk.

Lässiger Tieftöner

Auf dem Foto zur Neuveröffentlichung sieht man Herskedal im Norwegerpulli, der an einem sehr einsamen, sehr kalten Strand hoch im Norden steht. An einem Schulterriemen hängt an seiner Seite ziemlich lässig eine riesige Tuba. Mann und Instrument sind eins, das ist soweit schon mal klar. 1982 wurde der Tieftöner Daniel Herskedal in der norwegischen Kleinstadt Molde geboren.

„In der Schule habe ich als 14jähriger angefangen Waldhorn zu spielen. Aber das war nicht das richtige Instrument für mich“, erzählt Herskedal. Er habe das Instrument zur Seite gelegt und ging stattdessen lieber ins Box-Training. Doch dann wurde der Trainer krank und sein Musiklehrer meinte, er könne sich doch an der Tuba austoben.

„Mein Bruder spielte da bereits sehr gut und auch für mich war es die beste Entscheidung.“

Dynamische Entwicklung

Mit seiner Tuba fand Herskedal sehr schnell Anschluss an die Jazz-Szene seiner Heimatstadt. Er studierte Musik und wurde Mitglied im Trondheim Jazz Orchestra. Auch als Komponist etablierte sich der Norweger mit einem ganz eigenen Personalstil.

Mal verfremdet er seine Tuba-Klänge elektronisch, dann wiederum spielt er seine Musik ganz klassisch im Trio mit dem Pianist Eyolf Dale und dem Schlagzeuger Helge Andreas Norbakken. Zwar schreibe er seine Stücke stets als Partitur, erklärt Herskedal, jedoch nehme er Rücksicht darauf, mit wem er musiziere.

„Wenn ich gute Jazz-Musiker in der Runde habe, lasse ich ihnen natürlich den nötigen Freiraum für ihre Kreativität und verlange keineswegs absolute Notentreue.“

Interdisplinäre Grundhaltung

Für sein neues Album hat Daniel Herskedal lange Spaziergänge an der norwegischen Küste unternommen. Die Landschaft spielt in seiner Musik schon immer eine tragende Rolle. Weitläufig und kühn kann sie klingen, aber auch wärmend wie ein großes Lagerfeuer. Vor einer Einsortierung in irgendwelche Schubladen wehrt sich der Norweger allerdings mit Händen und Füßen.

Daniel Herskedal Pressestelle ABOUT/ Label Edition Records

„Ich würde nicht sagen, dass es typische Jazz-Musik ist, aber was ist denn noch typisch heutzutage? Alle Genres verschmelzen doch zusehends miteinander.“

Weite des Nordens

Daniel Herskedal und seinem Trio ist mit „Harbour“ wieder ein sehr überzeugendes Album gelungen. Zum faszinierenden Klangbild der CD hat auch der Toningenieur August Wanngren maßgeblich beigesteuert. Mit Hilfe der Elektronik formt er aus den drei Instrumenten Tuba, Klavier und Schlagzeug eine Klanglandschaft, die die Weite des Nordens hörbar macht.