Nordic Sounds – X-mas Jazz

Alle Jahre wieder: Pünktlich zu Weihnachten wird der Musikmarkt zuverlässig mit entsprechenden Produktionen überschüttet. Ästhetisch sind sie manchmal reichlich kitschig. Die skandinavische Szene allerdings zeigt, dass die Kombination Weihnachten und Jazz auch ohne ein Übermaß an Pomp funktioniert. Und dies auch unabhängig von saisonalen Veröffentlichungen.

Musikerinnen und Musiker wie Janne Mark, Tuija Komi, Aki Rissanen oder Geir Sundstøl produzieren ihre Alben nicht explizit als Weihnachtsmusik, und trotzdem passen sie stimmungsmäßig hervorragend in diese Zeit.

Musikliste

Björn Lindberg:

Festlige Tider/ Love Theme For Julia & Måne / Fade / Album: CD: "Tjocka Stenen"

Brigaden



Traditional:

In Dulci Jubilo/ Album: CD: "Christmas Came Early"

Oddgeir Berg Trio



Eyolf Dale:

How Could It Be/ CD: Being

Eyolf Dale Trio



Christian Wallumrød:

Gitar/ CD: Speaksome

Christian Wallumrød



Radiohead:

True Love Waits/ Cd: Stitches

Nils Petter Molvaer



Jan Bang / Eivind Aarset / Samuel Rohrer / Erik Honoré / John Derek Bishop:

Passover/ CD: Walk Through Lightly

Dark Star Safari



Anna Gréta:

Nightjar In The Northern Sky/ CD: Nightjar In The Northern Sky

Anna Gréta Band



John Dowland / Arr. Music For A While:

Music For A While/ CD: Canticles Of Winter





Mathias Eick:

Begging/ CD: When We Leave

Mathias Eick Band



Linda Fredriksson:

Lempilauluni/ CD: Juniper

Linda Fredriksson



Marius Klovning:

Grandfather' s Waltz/ CD: Late Nights, Early Mornings

Marius Klovning