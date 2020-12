Von Thomas Loewner

Winter, Weihnachten und skandinavischer Jazz - das ist eine Kombination, die häufig gut zueinander passt. Auch der Jahrgang 2020 bietet viel Klangmalerisches und Atmosphärisches. Der Posaunist Nils Landgren setzt seine erfolgreiche "Christmas With My Friends"-Reihe fort. Darüber hinaus sorgen aktuelle Veröffentlichungen des norwegischen Tubaspielers Daniel Herskedal, der beiden Sängerinnen Rebekka Bakken und Janne Mark oder des Duos Jan Bang und Eivind Aarset, das mit Electronics und Gitarre schillernde Klangwelten erschafft, für bewegende nordische Sounds.



Daniel Herskedal:

Time Of Water aus der CD: „Call For Wintert“

Daniel Herskedal



Mathias Eick:

Ravensburg der CD: „Ravensburg“

Mathias Eick Ensemble



Janne Mark:

Kingsfold aus der CD: „Kontinent“

Janne Mark Ensemble Feat. Arve Henriksen



Nils Hermansson:

Du Är Den Första aus der CD: „Rímur

Trio Mediaeval & Arve Henriksen



Hilmar Jensson:

Botn aus der CD: „Adventa“

Hilmar Jensson



Joachim Badenhorst / Heida Árnadóttir:

Veröldin Hans aus der CD: „Adventa"

Joachim Badenhorst & Mógil



Jan Bang & Eivind Aarset:

The Witness aus der CD: „Snow Catches On Her Eyelashes“

Jan Bang & Eivind Aarset



Mykola Dmytrovych Leontovych:

Carol Of The Bells aus der CD: „Christmas Songs“

Thom Hell & Andreas Ulvo



George Michael:

Last Christmas aus der CD: „Christmas Songs“

Thom Hell & Andreas Ulvo



Jaques Brel:

En Förtvivlad Vän aus der CD: „Christmas With My Friends VII“

Nils Landgren & Friends



Traditional:

Trollmors Vuggesang aus der CD: „Northern Lullabies“

Andreas Ihlebæk