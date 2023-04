No Ordinary Child – Die Pianistin Jane Getz

Von Franziska Buhre

Nach New York zog es die junge Pianistin Anfang der 1960er-Jahre. Dort trat sie u. a. mit Herbie Mann, Charles Mingus oder Charles Lloyd auf. Für ihr Leben als Musikerin nahm Getz große Entbehrungen in Kauf, als Frau in einer von Männern mit maßlosen Egos dominierten Welt erlebte sie auch sexualisierte Gewalt. Später schrieb sie Rockmusik und Country, spielte als Session-Musikerin mit The Bee Gees und nahm eigene Alben auf. Nach zwei Jahrzehnten ließ sie sich wieder auf Jazz ein. Die Sendung versammelt Musik aus den verschiedenen Phasen von Jane Getz' Laufbahn und Auszüge aus ihrer Autobiografie. (SWR 2021)



Jane Getz:

Cascade/ CD: A dot on the map

Jane Getz , Klavier

Pat Senatore, Bass

Kendall Kay, Drums



Pharoah Sanders:

Bethera/ Album: Pharoah' s First

Jane Getz, Piano

Stan Foster, Trompete

William Bennett, Bass

Marvin Patillo, Schlagzeug

Pharoah Sanders, Tenorsaxofon



Charles Mingus:

Meditation for a pair of wire cutters/ Album: Charles Mingus - Right Now: Live At The Jazz Workshop

Charles Mingus, Bass

Jane Getz, Piano

Clifford Jordan, Tenor-Saxofon, Flöte

Danny Richmond, Schlagzeug



Eugene McDaniels:

Outlaw/ Album: Altlantic

Eugene McDaniels, Gesang

Ron Carter, Bass

Jane Getz (Mother Hen), Piano

Ray Lucas , Schlagzeug

Eric Weissberg/Hugh McCracken, Gitarre

Buck Clarke, Perkussion



Jane Getz:

Goodbye Old Razzle Dazzle /Album: Mother Hen

Jane Getz, Gesang, Piano

Danny Kootch, Jerry McGee, Gitarren

Jamie Faunt, Bass

Ronnie Tutt, Russ Kunkel, Schlagzeug

Sneeky Pete, Pedal-Steel-Gitarre



Jane Getz:

Here comes the captain/ Album: No ordinary child

Jane Getz, Piano, Gesang

Jamie Faunt, Bass, Gesang

John Seiter, Schlagzeug

George Bohanon, Euphonium

Ernie Watts - Piccoloflöte, Saxofon

Charles Findley Oliver Mitchell, Trompete

Dick Hyde, Tuba

John Seiter, Schlagzeug



Jane Getz:

Cauliflower Alley/ Album: no relation

Jane Getz , Piano

Darek Oles,, Bass

Russell Bizzett, Schlagzeug

Brian Swartz, Trompete

Doug Webb, Tenor-Saxofon



Dale Fielder:

In the Moment/ Album: Dale Fielder Quartet: Consensus

Dale Fielder, Bariton-Saxofon

Jane Getz, Piano

Bill Markus, Bass

Thomas White, Schlagzeug