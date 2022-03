New York im Schwarzwald – Sam Rivers' musikalischer Kosmos

Von Gerd Filtgen



Neugier, Experimentierlust und eine zeitlebens anhaltende Suche nach neuen Klang-Konstellationen bestimmen die Biografie des amerikanischen Saxofonisten Sam Rivers Bereits seine für Blue Note Records in den 60er-Jahren aufgenommenen Platten setzten sich deutlich von den dort favorisierten Hardbop-Sessions ab. In der Folgezeit setzte Rivers, nach Engagements in den Formationen des Avantgardisten Cecil Taylor, seine musikalischen Visionen fast ausschließlich in eigenen Projekten um. Davon zeugen Highlights seiner packenden Trio-, Quartett-und Orchesteraufnahmen aus dem SWR Archiv.



Sam Rivers:

Sketches Part 1

Sketches Part 2

Sketches Part 3

Sketches Part 4

SWF-Jazz-Session in Altglashütten 1977

Sam Rivers Trio



Sam Rivers:

Roses

SWF-Jazz-Session in Trossingen

Sam Rivers Rivbea Orchestra



Sam Rivers:

An evening in Villingen (1)

An evening in Villingen (2)

SWF-Jazz-Session in Villingen

The New Sam Rivers Quartet