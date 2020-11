Das Jazzfest Berlin zählt zu den ältesten und renommiertesten Festivals seiner Art in Europa und findet in diesem Jahr komplett digital statt. Die Veranstaltungen an den vier Festivaltagen werden live im Radio übertragen und kostenfrei online gestreamt. Wie das Jazzfest in diesem Jahr SWR2 Jazzredakteurin Julia Neupert stellt das diesjährige Jazzfest im Gespräch vor. mehr...