Ihre sanfte Stimme, ihre Schönheit und ihr britischer Akzent – mit all dem eroberte Jane Birkin in den 1960-er Jahren das Herz der Franzosen. An der Seite von Serge Gainsbourg wurde sie mit Welthits wie „Je t’aime moi non plus“ zum Star und machte sich später auch als Schauspielerin einen Namen. Auf ihrem neuen Album „Oh! Pardon Tu dormais“ verarbeitet Birkin einen schweren Schicksalsschlag: Ihre Tochter verstarb vor einigen Jahren.

Unverkennbar Jane Birkin „Allo Allo“ Ihre Stimme ist unverkennbar, auch am Telefon: Sanft und weich. Jetzt sei sie auch wieder fröhlich, sagt Jane Birkin. „Nachdem meine Tochter Kate gestorben ist, war ich wie gelähmt. Sieben Jahre lang konnte ich nichts eigenes machen.“ Jane Birkin Gemeinsam mit dem französischen Popsänger, Komponisten und Produzenten Etienne Daho hat Jane Birkin endlich ein lang geplantes Projekt in die Tat umgesetzt. „Oh! Pardon tu dormais“, heißt das Album, in dem Jane Birkin auch die vergangenen Jahre verarbeitet. Das Unbegreifliche verarbeiten Es waren schwierige Jahre für die Künstlerin, geprägt durch den Tod ihrer Tochter Kate, die mit nur 43 Jahren aus einem Fenster stürzte. „Nachdem meine Tochter Kate gestorben ist, war ich wie gelähmt. Sieben Jahre lang konnte ich nichts eigenes machen“, sagt Birkin. Sie ging daraufhin mit den Liedern von Serge Gainsbourg auf Tournée. „Das war das Beste, was ich tun konnte. Dann kam der Moment, dass ich mich fragte, ob Etienne Daho immer noch Lust hat, ein Album mit mir zu machen, und er sagte Ja.“ „Meine Tochter hat sich umgebracht“ „Meine Tochter hat sich umgebracht, auf dem Boden hat man sie gefunden“, singt Birkin in Cigarettes. Die Musik, komponiert von Etienne Daho, erinnert mehr an Kurt Weills Dreigroschenoper als an ein trauriges Chanson. „Es ist ja kein romantischer Text und diese Musik schockiert. Es war ja auch ein Schock, deswegen musste man es genauso machen.“ Cigarettes, sagt Birkin, sei ihr Versuch, das Unbegreifliche zu verstehen. Bis heute weiß Jane Birkin nicht, ob ihre Tochter Kate sich wirklich das Leben genommen hat. „Die Tatsache an sich ist so schmerzhaft, dass es dann auch nicht mehr schmerzt, darüber zu schreiben. Aber Cigarettes höre ich mir nie an“, sagt Birkin. „Wenn ich die Platte anhöre, mit Freunden und Bekannten, dann überspringe ich Cigarettes. Es ist so schwer für mich, dieses Lied zu hören.“ Nicht nur Tod und Trauer „Oh! Pardon tu dormais“ ist aber kein Album, das sich nur um Tod und Trauer dreht. Es hat Charme, Witz und es ist sehr persönlich. Birkin rappt mit Daho darüber, dass sie das Wort Frucht nicht aussprechen könne – zu anzüglich sei es. Sie singt über ihr Haus in der Bretagne, die Stimmung, wenn die Flut kommt. Zum zweiten Mal in ihrer über 40 Jahre langen Karriere veröffentlicht Jane Birkin eigene Songs. Ein Leben lang mit Serge Gainsbourg Es sei an der Zeit gewesen, ein Album zu machen, das ihre Gefühle repräsentiert, sagt sie, die über Jahre die Songs interpretierte, die Serge Gainsbourg ihr auf den Leib schrieb: „Serge Gainsbourg hat für mich geschrieben, als wir noch zusammen waren, aber auch noch danach. Bis zu seinem Tod.“ Audio herunterladen (3 MB | MP3) Es gebe Menschen, die begleiteten einen ein Leben lang, sagt Jane BIrkin: „Sein letztes Album, sein letztes Lied, das war für mich. Unglaublich, oder, denn ich habe ihn ja verlassen.“ Künstlerischer Neuanfang Gainsbourg, der Mensch und auch seine Chansons, sind und bleiben ein wichtiger Teil in Jane Birkins Leben. Dennoch hatte die Mitte 70-Jährige Lust auf etwas Neues. Etienne Daho, einer der ganz Großen in der französischen Popszene, der unter anderem schon für Birkins Tochter Charlotte Gainsbourg geschrieben hat, ist für das neue Album der passende Partner. Dahos musikalische Handschrift ist auf „Oh! Pardon tu dormais“ unverkennbar, ohne allerdings Jane Birkins charakterischen Stil zu verdecken. Pressestelle Universal Oh! Pardon tu dormais Interpret Jane Birkin Label: Universal