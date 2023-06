Britpop beherrschte in den 90er-Jahren die moderne Musik des Vereinigten Königreichs, als dort noch echte Aufbruchsstimmung herrschte. Die größten Hymnen, dieser Zeit kamen wohl von Oasis, der Band um die Brüder Noel und Liam Gallagher aus Manchester. Eine Vorstellung davon, welche Kraft diese Band heute hätte, gibt das neue Album der Band des älteren Gallagher-Bruders, Noel Gallagher’s High Flying Birds mit dem Titel „Council Skies“. Rezensent Dirk Schneider ist begeistert.

Lob von Bruder Liam Gallagher für „Dead To The World“

„Wie kann so ein fieser kleiner Mann so tolle Songs schreiben“? Es waren dies wohl die freundlichsten Worte seit Auflösung der gemeinsamen Band Oasis, die Liam Gallagher über seinen großen Bruder Noel fallen ließ – nachdem er dessen Song „Dead To The World“ gehört hatte.

Möglicherweise fühlte er sich auch direkt angesprochen, Noel Gallagher singt dort: „Ich schreibe dir einen Song, das dauert nicht lang. Aber selbst wenn du alle Wörter änderst, wirst du nicht verstehen, worum es geht.“

Braucht mit diesem Album noch jemand eine Wiedervereinigung von Oasis?

Liam Gallagher war der exzentrische Sänger von Oasis, Noel der geniale Songschreiber. Der inbrünstige Hass zwischen den Brüdern beschäftigt und amüsiert die britische Öffentlichkeit bis heute, genau wie die Frage, ob es doch irgendwann noch eine Wiedervereinigung einer der größten englischen Bands aller Zeiten geben wird.

Doch nun gibt es erstmal ein neues Album von Noel Gallagher’s High Flying Birds – und das wirft zumindest aus musikalischer Sicht die Frage auf, ob irgendjemand eine Wiedervereinigung von Oasis braucht, wenn wir doch das hier haben?

Die Ballade „Easy Now“ kann es mühelos mit den großen Oasis-Hits aufnehmen

Zum Beispiel „Easy Now“, eine Ballade über die Leichtigkeit, die einem die Liebe verleiht – und was für ein Song! Er kann es mühelos mit den großen Oasis-Hits aufnehmen und beweist einmal mehr Noel Gallaghers Talent für hymnischen Pop.

Und es ist bei weitem nicht der einzige Hit auf diesem Album, aber vielleicht der größte, neben „Council Skies“, dem Titelsong:

Zurück zu den Wurzeln der Kindheit und Jugend in Manchester

Er habe sich mit diesem Album wieder seinen „mancunian roots“, seiner Kindheit und Jugend in Manchester, zugewandt, sagt Noel Gallagher. Die zehn Songs auf „Council Skies“ sind eine Mischung aus sehnsuchtsvoller Erinnerung: an die Zeiten, als eine kometenhafte Karriere die Gallagher-Brüder aus der grauen Eintönigkeit einer unteren Mittelschichtsexistenz in der verarmten nordenglischen Stadt hinaus in die Welt katapultierten; und dem Schmerz um das Wissen, dass die aufregendsten Zeiten längst vorbei sind.

Aber dieser Schmerz ist in den Songs des 55-Jährigen so lebendig wie damals die Lust am Aufbruch, und er ist ohne Bitterkeit. Er wird hier zum Stoff und Treibstoff für weitere große Balladen wie „Love Is A Rich Man“.

Jeder Oasis-Fan wünscht sich wohl Liam als Sänger dieser Songs...

Musikalisch also braucht niemand eine Oasis-Reunion, wenn wir Noel Gallagher’s High Flying Birds haben. Allerdings, abgesehen vom Nervenkitzel, den ein mediales Großereignis wie eine Wiedervereinigung der Gallagher-Brüder mit sich bringen würde: Jeder Oasis-Fan wünscht sich wohl, dass Noels Songs nicht von ihm, sondern von Liam gesungen würden, der mit Abstand der bessere Sänger ist.

Und so kann man dieses Album auch als Beweis dafür sehen, was für ein gewaltiges Potential Oasis auch in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts noch hätten.