Neues Album „Beauty in Broken“ — Dirk Darmstaedter über das Comeback der „Jeremy Days“

„The Jeremy Days“ sind eine aufregende deutsche Popband aus Hamburg mit internationalem Sound, gegründet Mitte der 1980er Jahre. Nach großen Erfolgen und etlichen Alben gingen die fünf Musiker seit 1996 jeweils eigene künstlerische Wege. 2019 gab es dann nach 24 Jahren der Trennung die Reunion samt anschließender Tour durch Deutschland — mit überwältigendem Erfolg bei Fans und Kritik. Am 25. März erscheint nun nach 27 Jahren wieder ein neues Album: „Beauty In Broken“. Sänger Dirk Darmstaedter erzählt von dieser Reise.

Fans aus ganz Deutschland und Europa kamen angereist zur Reunion

Dirk Darmstaedter, Sänger der Band, erzählt in SWR2 von den großen Emotionen während der Tour „The Unlikely Return“: „Egal wo wir waren, die Leute haben sich einfach so unfassbar mit uns gefreut. Für das Konzert in den Hamburger ‚Docks‘ kamen Reisegruppen aus Göttingen und München, es kamen Leute aus Paris und aus London – es war der absolute Wahnsinn. Und der Raum war mit so viel Emotionen aufgeheizt.“

Trotz aller Hindernisse durch die Pandemie empfanden Dirk Darmstaedter, Gitarrist Jörn Heilbut, Louis C. Oberlander (Keyboard) und Drummer Stefan Rager die Wiedervereinigung als großes Glück. Sie seien sich nach mehr als einem Vierteljahrhundert als Freunde und Künstlerpersönlichkeiten auf einer anderen Ebene viel entspannter begegnet und hätten die Arbeit am neuen Album „Beauty In Broken“ wirklich als gemeinschaftliches Produkt begriffen.

Das Comeback-Album der „Jeremy Days“: Beauty In Broken. Pressestelle Agentur 28IF - Christian Biadacz Beauty In Broken The Jeremy Days Label: Circushead Records (LC 52209) Titelliste: Beauty In Broken For the Lovers Blue new year Stupid November Breathe Lassos of love The deep dark night Behind the sky Tear me up Postcard Lights out

Auch im Leben gibt es Brüche

Dirk Darmstaedter sagt dazu: „Brüche sind okay. Dass alles immer gut läuft, dass es keine Probleme gibt – das ist ja nicht das Leben, das ist nicht die Wahrheit. Sachen gehen kaputt – und auch diese Band war ‚broken‘. Und dass wir jetzt nach all dieser Zeit wieder zusammenarbeiten können und uns auch als Freunde wiedergefunden haben, hat für mich eine gewisse poetische Schönheit.“

Wichtig für das Comeback der Band, so Dirk Darmstaedter, sei ihm und den anderen Bandkollegen vor allem, dass sie sich und den Fans Freude schenken können mit ihrer Musik. Die Frage nach einem musikalischen Vergleich zwischen den Jeremy Days 1995 und heute hätte er sich so eigentlich nicht gestellt.

Von links: Dirk Darmstaedter, Stefan Rager, Jörn Heilbut, Louis C. Oberlander. Pressestelle Dirk Darmstaedter, Louis C. Oberlander

„Es geht uns darum, Spaß zu haben“

„Es ist uns vollkommen egal, ob das nun modern, relevant ist oder irgendetwas zu tun hat mit der gegenwärtigen Popkultur“, sagt Darmstaedter. „Es geht uns darum, Spaß zu haben, wir versuchen tolle Songs zu schreiben und sie mit dieser Band möglichst zeitlos aufzunehmen. Wir waren ja nie eine Band, die mit Zeitgeist oder ganz modernem hippen Sound gearbeitet hat. Und das eigentlich Erstaunliche ist für mich: Sobald die Jeremy Days wieder zusammenspielen, klingt es einfach nach dieser Band. Das ist fast schon spooky.“

All das macht neugierig auf das neue Album der Jeremy Days: „Beauty in Broken", über das der Sänger sagt: „Die Ansage von Anfang an war: jeder steuert etwas zu den Songs bei und wir bearbeiten das dann gemeinsam. Und das war toll. Dadurch ist das Album auch vielschichtig geworden und überraschend für mich. Das ist wirklich eine Bandplatte.“