„Für mich ist dieses Werk eine wunderbare Beschreibung einer dystopischen Gesellschaft, die wir geworden sind. Eine Gesellschaft in der Ursache und Wirkung nicht mehr so zusammenhängen, wie ich das als junger Mensch erlebt habe", sagt Hörspielregisseur Klaus Buhlert zu Thomas Pynchons Roman "Die Enden der Parabel" in SWR2 Kultur aktuell.





In dieser von Thomas Pynchon beschriebenen Gesellschaft sei die Kontrolle aus den Fugen geraten. „Dadurch ist auch die eindeutige Zuordnung zu unserer Sichtweise der Welt ein bisschen ins Wanken geraten". Das drücke „Gravity's Rainbow - Die Enden der Parabel“ für ihn aus und deshalb habe er das Hörspiel mit großer Lust und großer Emphase inszeniert. Das Hörspiel habe eindeutige Aktualitätsbezüge.





Er sei überrascht gewesen, betonte Buhlert, dass Pynchon damals bereits so viele Dinge aus der Dystopie und aus dem Crash der Zone damals heraus in die heutige Zeit vorentwickelt habe.







