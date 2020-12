Persönliche Lieblingsalben aus der älteren oder jüngeren Jazzgeschichte werden in der Reihe "My Favorite Discs" regelmäßig vorgestellt: von den Autorinnen und Autoren unserer SWR2-Jazzredaktion. Legendäre Klassiker oder weniger bekannte Favoriten - warum gerade ein bestimmtes Album sie so beeindruckt hat, erklären sie in dieser Sendung.

Don Cherry:

Sound Barrier

New York Contemporary Five:

Archie Shepp, Tenorsaxofon

Don Cherry, Trompete

John Tchicai, Altsaxofon

Don Moore, Kontrabass

J.C: Moses, Schlagzeug

John Tchicai:

Wi Wo

New York Contemporary Five:

Archie Shepp, Tenorsaxofon

Don Cherry, Trompete

John Tchicai, Altsaxofon

Don Moore, Kontrabass

J.C: Moses, Schlagzeug

Archie Shepp:

Rufus

New York Contemporary Five:

Archie Shepp, Tenorsaxofon

Don Cherry, Trompete

John Tchicai, Altsaxofon

Don Moore, Kontrabass

J.C. Moses, Schlagzeug

Thelonius Monk:

Crepuscule With Nelli

New York Contemporary Five:

Archie Shepp, Tenorsaxofon

Don Cherry, Trompete

John Tchicai, Altsaxofon

Don Moore, Kontrabass

J.C. Moses, Schlagzeug

Bill Dixon:

Trio

New York Contemporary Five:

Archie Shepp, Tenorsaxofon

Don Cherry, Trompete

John Tchicai, Altsaxofon

Don Moore, Kontrabass

J.C. Moses, Schlagzeug

Archie Shepp:

Like A Blessed Baby Lamb

New York Contemporary Five:

Archie Shepp, Tenorsaxofon

Don Cherry, Trompete

John Tchicai, Altsaxofon

Ronnie Boykins, Kontrabass

Sunny Murray, Schlagzeug

Don Cherry:

Consequences

New York Contemporary Five:

Archie Shepp, Tenorsaxofon

Don Cherry, Trompete

John Tchicai, Altsaxofon

Ronnie Boykins, Kontrabass

Sunny Murray, Schlagzeug

aus der CD: New York Contemporary Five Consequences Revisited