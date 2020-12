Vom „Prince of Darkness“ bis zu Lichterfesten in Schweden und Iran – ein musikalischer Streifzug zu Licht und Dunkelheit in der längsten Nacht des Jahres.

Von Franziska Buhre



Harry James, Edward Kennedy "Duke" Ellington, Johnny Hodges, Don George:

I'm beginning to see the light, CD: Backline, Volume 27

Kitty Kallen, Gesang

Ensemble: Harry James and His Orchestra

Leitung: Harry James



Rezsö Seress:

Gloomy Sunday / CD: Saga Jazz 57

Billie Holiday, Gesang

Teddy Wilson & His Orchestra

James Charles "J. C." Heard, Schlagzeug

John Williams, Bass

Albert Aloysius "Al" Casey, Gitarre

Teddy Wilson, Piano

Irving "Babe" Russin, Tenorsaxofon

Herman "Hymie" Schertzer, Altsaxofon

Jimmy Hamilton, Klarinette

Emmett Berry, Trompete

Leitung: Teddy Wilson



Earl Coleman:

Dark Shadows / CD: Saga Jazz 57

Charlie Parker, Altsaxofon

Red Callender, Bass

Harold West, Schlagzeug

Erroll Garner, Piano

Earl Coleman, Gesang



Doris Fisher, Allan Roberts:

Put the blame on Mame / CD: Film: Touch of evil 1958

Rita Hayworth, Gesang

Rita Rita Hayworth



Henry Mancini:

Reflection, Aus dem Film: Touch of Evil

Ensemble: The Universal-International Orchestra

Leitung: Joseph Gershenson



Willie Dixon:

Then the lights go out / CD: Jimmy Witherspoon - Singin' The Blues

Jimmy Witherspoon, Gesang

Hampton Hawes, Piano

Jimmy Miller, Schlagzeug

Herman Mitchell, Gitarre

Teddy Edwards, Tenorsaxofon

Gerald Wilson, Harry Edison, Trompete



Wayne Shorter:

Prince of darkness / Album: Sorcerer

Miles Davis Quintet

Miles Davis, Trompete

Wayne Shorter, Tenorsaxofon

Herbie Hancock, Keyboard

Ron Carter, Bass

Tony Williams, Schlagzeug



Sun Ra :

Search Light Blues / CD: Mr. Sun Ra And His Arkestra* - Bad And Beautiful

John Gilmore, Tenorsaxofon

Ronnie Boykins, Bass

Sun Ra, Piano

Tommy Hunter, Schlagzeug, Perkussion



Jim Morrison, Raymond Daniel Manzarek, Robbie Krieger, John Paul Densmore:

Light my fire / CD: Black Forest explosion!

Horst Jankowski, Klavier, Gesang

Chor: Horst Jankowski Singers

Ensemble: Horst Jankowski und sein Orchester

Leitung: Horst Jankowski



Teodoro Cottrau Sigrid Elmblad:

Sankta Lucia / Album: En Riktig Jul

Gesang: Margareta Jalkéus, Katarina Nordström, Anders Edenroth, Peder Karlsson, Anders Jalkéus



The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble:

Sharbat Gula / CD: Album: En Riktig Jul

Nina Hitz, Cello, Kontrabass, Gitarre

Jason Köhnen, Gideon Kiers, Effekte

Eelco Bosman, Gitarre

Hilary Jeffery, Posaune

Sarah Anderson, Violine

Charlotte Cegarra, Gesang, Piano, Rhodes-Piano, Xylophon



traditional:

This little light of mine / CD: Son House - "Live" At Gaslight Cafe, N.Y.C., January 3, 1965

Son House, Gitarre, Gesang