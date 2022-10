Mut und Eleganz – Der Kontrabassist Ron Carter

Von Bert Noglik

Sein Name gleicht einem Qualitätssiegel. Zudem zählt Ron Carter zu den am meisten aufgenommenen Bassisten des Jazz. Was ihn so begehrt macht, ist seine swingende Eleganz, gepaart mit einem in Erstaunen versetzenden Improvisationstalent. An der Seite von Miles Davis, mit Wayne Shorter und Herbie Hancock hat er Jazzgeschichte mitgeschrieben. Doch Ron Carter denkt nicht daran, sich zurückzulehnen und als Legende feiern zu lassen. In diesem Jahr 85 geworden, ist er noch immer die Hälfte des Jahres auf Tourneen unterwegs. Carter gilt als einer der Universalisten auf dem Kontrabass, als Souverän und zugleich auch als perfekter Teamplayer.