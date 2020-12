Der im Libanon geborene und in Frankreich lebende Trompeter, Komponist und Arrangeur Ibrahim Maalouf erreicht mit seiner Musik ein Publikum weit über jede Genre-Grenzen hinweg. So wurde er in Frankreich bereits als bester Jazz-Instrumentalist des Jahres ausgezeichnet, ist aber auch erfolgreich in der aktuell sehr populären „Oriental Rock Music“. Mit einer so genannten Vierteltontrompete verknüpft Maalouf virtuos Elemente der europäischen mit denen der arabischen Musik. Auf seinem aktuellen Album interpretiert er zusammen mit musikalischen Freunden die schönsten seiner Melodien neu. mehr...