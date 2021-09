Mit „wagemutigem Geist“: „Daring Mind“ mit dem Jihye Lee Orchestra

Mit ihrem Prosaband „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“ war Friederike Mayröcker nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Eine anrührende Erinnerung an die österreichische Lyrikerin und Schriftstellerin sei dieser Band, so SWR2 Literaturredakteur Frank Hertweck. Im Alter von 96 Jahren ist Friederike Mayröcker in Wien verstorben. Sie galt als eine der bedeutendsten Autorinnen im deutschsprachigen Raum.

Von Verfall und Demenz erzähle der letzte Band von Friederike Mayröcker. Die Poesie der Dichterin sei einzigartig – beinahe so, als ob sie sich vom Bewusstsein entkoppelt habe. Früh sei Mayröcker in Erscheinung getreten. Prägend für sie sei ihre intensive Liebesbeziehung zu Ernst Jandl gewesen, durch den sie, ähnlich wie durch den Dichter Gerhard Rühm, mit der experimentellen Lyrik in Österreich früh in Verbindung gestanden habe. Im Sprung vom lyrischen Experiment zur Existenz sei es ihr früh darum gegangen, in ihrer Lyrik den Menschen ganz zu erfassen.

Enormen Einfluss habe Mayröcker auf die Gegenwartslyrik ausgeübt. Zu ihren zahlreichen Bewunderern gehörten ihr Herausgeber Marcel Beyer, die Dichter Thomas Kling und Durs Grünbein. Wer von Friederike Mayröcker den „Segen“ bekommen habe, habe in der Lyrik etwas werden können.

Friederike Mayröcker wurde am 20. Dezember 1924 in Wien geboren. 1956 veröffentlichte sie ihr erstes Buch. Seitdem folgten Lyrik und Prosa, Hörspiele und Kinderbücher. Für ihr umfangreiches Werk, das als einzigartig in der deutschen Nachkriegslyrik gilt, wurde die Autorin mit zahlreichen Preisen geehrt. mehr...