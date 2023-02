Mit einem Funken Optimismus durch die Krise: „Amen“ von Get Well Soon

Dunkle Themen, zu meist opulent arrangierter Musik waren Konstantin Gropper, so heißt der Mann hinter Get Well Soon, stets wichtig. Mit seinem neuen Album „Amen“ geht Gropper nun neue Wege und hat den Optimismus für sich entdeckt – das bislang beste Album seiner Karriere, meint Christiane Falk.

Trotz jahrelanger Schwarzmalerei glaubt Gropper an ein Happy End

Wenigen jungen deutschen Musikern ist es so rasch gelungen, internationale Erfolge zu feiern wie Get Well Soon. Dunkle Themen, zu meist opulent arrangierter Musik waren Konstantin Gropper, so heißt der Mann hinter Get Well Soon, stets wichtig.

Nun aber hat der Musiker, der in Oberschwaben aufgewachsen ist und an der Popakademie Mannheim studiert hat, den Optimismus für sich und sein Schaffen entdeckt. Am 25.3.22 erscheint das neue Album „Amen“.

„Nach all den Jahren, in denen ich die großen Schwarzmaler von Schriftstellern wie Thomas Bernhard bis hin zu Musikern wie Kurt Cobain bewundert habe, musste ich feststellen, dass ich nicht anders kann, als an ein ‚Happy End‘ zu glauben.“ Das sagt Konstantin Gropper, bislang in seiner Kunst wahrlich nicht als Optimist bekannt.

Eine Suche nach dem Glück

Auf seinem letzten Album rückte er Horror und Angst in den Mittelpunkt – und zwar, bevor diese durch Corona für viele Menschen wahr wurden. Gropper saß in den letzten zwei Jahren zum Komponieren im privaten Keller und in einem einsamen Ferienhäuschen inmitten der Pfälzer Weinberge.

Als wenig möglich war, keimte bei ihm Hoffnung auf, und die wollte er in seine Musik einfließen lassen. Aber auch das war ein Prozess. Erstmal suhlte er sich wie viele andere Menschen in Selbstmitleid und Melancholie. Beides greift er im „Song for myself“ auf, lässt sich dabei im Refrain aber von einem Chor zurechtweisen, der singt: „Hör auf zu jammern, dir geht es gut!“

Konstantin Gropper geht im neuen Get Well Soon Album auf die Suche nach dem Glück. Im Vorfeld hört er regelmäßig eine von ihm zusammengestellte sogenannte „Happy Playlist“ mit positiv stimmenden Songs und nimmt die Themen Hoffnung und Optimismus als Rahmen für sein Album „Amen“.

Gropper sprengt Genregrenzen auf

Das „Amen“ will er dabei nicht als religiösen Begriff verstanden wissen. Gropper erklärt, es handele sich vielmehr um „weltliches Empowerment“. Musikalisch bricht er dafür Genregrenzen auf und klingt so vielseitiger als jemals zuvor.

Er hat mehrere energiegeladene, treibende Indiepopsongs komponiert, die wahlweise an Pat Benatar oder Arcade Fire erinnern. Andere klingen wie eine Hommage an Serge Gainsbourg und die goldenen 60er und 70er Jahre. Auch Synthiepop gemischt mit Krautrock ist zu hören.

Das beste Album seiner Karriere

In „One for the workout“ besingt er die aktuell so beliebten Themen Selbstoptimierung und Achtsamkeit und stellt beides in Frage. An anderer Stelle holt er seine Familie zum gemeinsamen Verzehr chinesischer Glückskekse an den Tisch.

Die darin enthaltenden Zettelchen bergen vermeintliche Lebensweisheiten und Tipps, die so manchen Menschen Trost schenken können. Gropper fasst sie alle in einem Songtext zusammen - „Du bist beliebt und clever“, „Schau nach dem Besten in Dir“, „Denk nicht an die Dinge, die Dir fehlen, sondern an das, was Du hast“ heißt es da unter anderem und ganz am Ende singt er die Zeilen „You will win, just go, begin!“.

Es klingt wie eine charmante Ansage, sich nun aufzuraffen, sich nicht dem Schicksal oder Schwermut zu ergeben, sondern weiterzumachen. Die neue Leichtigkeit tut der immer noch sehnsüchtigen und liebevoll arrangierten Musik von Gropper gut. Mit „Amen“ ist ihm das bisher beste Album seiner Karriere gelungen.