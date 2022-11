Klanglabor SWR NewJazz Meeting: „Dinge ausprobieren, die ich noch nie gewagt habe!“

„Ich möchte das SWR NewJazz Meeting nutzen, um Dinge auszuprobieren, die ich vorher noch nie gewagt habe!“ Eine Woche lang experimentiert Micah Thomas mit seinem hochkarätig besetzten Ensemble im SWR Studio – dann geht es auf Tournee in Karlsruhe (18.11.), Tübingen (19.11.) und bei Mannheim (20.11.).

Kaum Zeit für Experimente im Musikeralltag

Eine Woche versuchen die Musiker*innen genau das zu machen, wozu in ihrem Alltag normalerweise keine Zeit bleibt: Proben und experimentieren ohne Zeitdruck und mit offenem Ergebnis. Micah Thomas hat sich daher vorgenommen, diese einzigartige Gelegenheit zu nutzen, um etwas ganz Neues auszuprobieren.

Proben beim SWR NEWJazz Meeting 2022 im SWR Studio Baden-Baden mit Micah Thomas – Klavier, Nicole Glover – Tenorsaxofon, Kalia Vandever – Posaune, Adam O’Farrill – TrompeteHenry Fraser – Kontrabass, Kayvon Gordon – Schlagzeug SWR Günther Huismann

Ideen zu verschiedenen Arten des Improvisierens

„Mir geht es nicht darum, viel vorbereitetes Material einzubringen, das mache ich schon in meinen anderen Projekten“, so Thomas. Stattdessen hat er eine kleine Liste über verschiedene Art des Improvisieren mitgebracht, Alle Musiker sind aufgefordert, eigene Ideen einzubringen. Vielleicht bringe er noch ein paar einfache Charts, aber die Improvisation solle im Vordergrund stehen.

„Hot potato“– Ein Improvisationsspiel wie Stille Post

Eine Spielidee nennt Thomas „hot potato“. Die einfache Anweisung dabei: greife alles auf, was jemand vor dir improvisiert hat – entweder möglichst genau oder in Variationen. Daraus entwickelt sich dann zwangsweise etwas Neues. „Es ist ein bisschen so wie in dem Spiel Stille“, so Thomas. Da sich die Musiker jeweils unterschiedlich erinnertenn, verändere beim Weitergeben jedesmal die Ausgangsbotschaft.

Die Chemie stimmt – Das Ensemble wächst zusammen

In den ersten gemeinsamen Tagen hat sich bereits eine Bandchemie entwickelt, die Lust macht auf drei spannende Konzerte in Karlsruhe (18.11.), Tübingen (19.11.) und bei Mannheim (20.11.). macht. Dann präsentieren der New Yorker Ausnahmepianist und sein NEWJazz Meeting-Ensemble die Ergebnissehrer musklaischenExperimente.