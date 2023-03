Micah Thomas & Forest beim SWR NEWJazz Meeting 2022

Von Henry Altmann

"The cream of the crop", das Beste vom Besten der jungen US-Jazzgeneration fand beim 53. SWR NewJazz-Meeting im November 2022 zusammen. Kurator Micah Thomas wollte "Dinge ausprobieren, die noch nie gewagt habe". Und "Dinge" hat der 25-jährige Pianist schon so einige gewagt, in einem Stil, der "sowohl die Geschichte als auch die Gegenwart des Jazz in einer einzigen Bewegung nachvollziehen kann" (New York Times). In derJazz Sessiongibt' s Höhepunkte von Micah Thomas und seinem SextettForestaus den Konzerten in Karlsruhe, Tübingen und Mannheim zu hören.