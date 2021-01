Höhepunkte im Schaffen von Jimmy Smith

Die 1934 erfundene Hammondorgel schien ein schwerfälliges Instrument für langweilige Hausmusik zu sein - bis Jimmy Smith kam. Dieser geniale Hitzkopf hatte die billigen, verstimmten Klaviere der Clubs endgültig satt. In seiner Not stürzte er sich auf die elektrische Orgel und entwickelte sein ganz persönliches Modern-Jazz-Konzept: fauchende Bebop-Phrasen, nie gehörte Registrierungen, swingend dahinrollende Basslinien. Ein aggressiver, perkussiver Sound-Hurrikan mit enormen Folgen für Hardbop und Soul Jazz. Miles Davis nannte Jimmy Smith "das achte Weltwunder".

Ray Charles:

I Got A Woman/CD: Live At The Village Gate

Jimmy Smith Trio



Dizzy Gillespie:

The Champ/CD: The Champ

Jimmy Smith



Jimmy Smith:

Messin' Around/CD: Home Cookin'

Jimmy Smith



Buddy Johnson:

Since I Feel For You/CD: Home Cookin'

Jimmy Smith



Lalo Schifrin:

The Cat/CD: The Cat

Jimmy Smith



Jimmy Smith:

James And Wes/CD: Jimmy & Wess

Jimmy Smith & Wess Montgomery



Jimmy Smith:

Back At The Chicken Shack/CD: Fourmost Return

Jimmy Smith



Neal Hefti:

Li'l Darlin'/CD: Angel Eyes

Jimmy Smith