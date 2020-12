Bei Tübingen entsteht gerade das „Cyber Valley“, nach eigenen Angaben „Europas größtes Forschungskonsortium im Bereich der künstlichen Intelligenz mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie“. Aber lässt sich der Gedanke des Silicon Valley einfach nach Schwaben exportieren? Bällebäder und disruptive Innovation im Land der Häuslebauer? Der Autor Adrian Daub findet, es stecke eine Menge Selbstbeweihräucherung in dieser Selbstbezeichnung: „Es wäre die Frage, was genau man da kopieren will. Es gibt verschiedene Sachen, die sich in Deutschland nicht kopieren lassen oder die man in Deutschland nicht kopieren wolle." Natürlich könnte man bestimmte Industriezweige stärker profilieren, aber andererseits verkenne man auch, wodurch sich das Silicon Valley auszeichne und wodurch es das wurde, was es ist, so Daub. Einerseits sei es eine enge Vernetzung mit den Universitäten und das lasse sich auch in Europa replizieren, andererseits habe der Erfolg von Silicon Valley auch andere Ursprünge wie eine extreme Flexibilisierung des Arbeitsrechts oder eine äußerst junge Belegschaft, die nicht von traditionellen Gewerkschaften vertreten ist. Auch das alles kaufe man mit ein, wenn man Silicon Valley sagt. Ob die Leute, die das in Deutschland aus dem Boden stampfen wollen, diese Aspekte mitmeinten, bezweifle Adrian Daub jedoch.

Adrian Daub ist Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Stanford. Zuletzt erschien bei Suhrkamp sein Buch „Was das Valley denken nennt“. mehr...