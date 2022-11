Matt Carmichael: Jazz trifft auf den Folk der wilden schottischen Küste

Aufgewachsen ist Matt Carmichael in den Schottischen Highlands. Schon früh hat der Pfarrerssohn sein Saxophon sonntags in der Kirche angestimmt. Später folgten Mitgliedschaften in mehreren Orchestern, seinen Feinschliff bekam der 23-jährige, talentierte Musiker dann am Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow. Das besondere an seiner Musik ist ein faszinierender Spagat zwischen Jazz und traditioneller schottischer Musik.

Für sein neuestes Album „Marram“ konnte Carmichael herausragende Mitspieler gewinnen: den arrivierten Jazzpianisten Fergus McCreadie und Charlie Stewart, der wie kein zweiter die schottische Fiddle anstimmt. Das Ergebnis: ein erfrischender Ausflug an eine immer noch wilde Küste, schwärmt SWR2 Jazzkritiker Georg Waßmuth. "Marram" von Matt Carmichael Pressestelle Label: Edition Records Marram Matt Carmichael Label: Edition Records Titelliste: The far away ones Dune Road to the sea Waves Marram Horizon There will be better days On the gloaming shore, Pt. 1 On the gloaming shore, Pt. 2 Video: Marram von Matt Carmichael