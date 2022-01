„Nein, ich werde mir die ihre Haare nicht für das Album-Cover kämmen.“ Vieles, was man über Patti Smith wissen muss, steckt in diesem Satz. Auf dem Cover von 'Horses' schaut die US-amerikanische Sängerin dann auch entsprechend offensiv in die Kamera. Als sie ihr Debüt-Album 1975 veröffentlicht, ist sie schon einige Jahre als Spoken Word-Künstlerin in der New Yorker Szene unterwegs, unter anderem mit ihrem langjährigen Partner, dem Fotografen Robert Mapplethrope. Streng religiös aufgewachsen, emanzipiert sich Smith damals mit dem Lied „Gloria“ von religiösen Dogmen: „Jesus died for somebody's sins but not mine“ beginnt der Song. Dass die Sängerin später mehrmals im Vatikan auftreten wird und Papst Franziskus schätzt, irritiert da vielleicht. Das sei aber weniger ein Sinneswandel als vielmehr einfach Teil ihrer Weiterentwicklung. Ihr größter Erfolg, das zusammen mit Bruce Springsteen geschriebene „Because the Night“ liegt zwar schon einige Jahrzehnte zurück. Mit „Just Kids“, einem Buch über die Beziehung und die lebenslange Freundschaft zum 1989 verstorbenen Mapplethorpe, erlebt Smith aber 2010 noch einmal eine Art Wiederentdeckung – obwohl sie seit den 1960ern fast pausenlos als Lyrikerin, Musikerin und Fotografin produktiv war. mehr...