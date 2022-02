Von Henry Altmann

Neues aus der Welt des Jazz wird im NOWJazz Magazin von SWR2 regelmäßig präsentiert. Wie immer erwarten Sie in dieser Sendung Informationen über bevorstehende Events, Rezensionen über Festivals, Buchbesprechungen und jede Menge brandneuer Alben.



Bobby Timmons:

Blues march / Album: First Flight to Tokyo 1961

Art Blakey‘s Jazz Messengers



Antonio Carlos Jobim / Vinicius de Moraes:

Chega de Saudade

Frances Hall, Gesang

George Coleman, Tenorsaxofon

Slide Hampton, Posaune

NDR Studioband

Leitung: Slide Hampton



Thomas Heberer:

Caro Pook / CD: The Day that is

Thomas Heberer



Thomas Heberer:

The Sleeping Bag that unfolds / CD: The Day that is

Thomas Heberer



Thomas Heberer:

Closing the Gap / CD: The Day that is

Thomas Heberer



Hasaan Ibn Ali:

True Train Pt. 2 / Retrospect In Retirement of Delay: The Solo Recordings

Hasaan Ibn Ali, Piano



Jonathan Blake:

Shakin’ the Biscuits / Album: Homeward Bound

Pentad



Bob Dorough:

Blue X-Mas / Album: Let It Snow

Bob Dorough, Gesang, Piano

Miles Davis, Trompete

Paul Chambers, Bass

Willie Bobo, Percussion

Jimmy Cobb, Drums