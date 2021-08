Von Karsten Mützelfeldt



Jelly Roll Morton:

King Porter Stomp / CD: Jazz, The Ess. Collection Vol. 1

Jelly Roll Morton, Piano



Bix Beiderbecke:

In A Mist / CD: Jazz, The Ess. Collection Vol. 2

Bix Beiderbecke, Piano



Henry Creamer / James Price Johnson:

Sweet Mistreater / CD: Jazz, The Ess. Collection Vol. 1

Bessie Smith, Gesang

James P. Johnson, Piano



Earl Hines:

Off Time Blues / CD: Jazz, The Ess. Collection Vol. 2

Earl Hines, Piano



Louis Armstrong:

Weather Bird / CD: Fireworks

Louis Armstrong, Trompete

James P. Johnson, Piano



B.G. DeSylva / Lew Brown / Ray Henderson:

Blue Black Bottom / CD: Turn on the Heat

Fats Waller, Piano



Turner Layton:

After You' ve Gone / CD: Turn on the Heat

Fats Waller, Piano

Benny Payne, Piano



Arthur Johnston/Sam Coslow:

Cocktails for Two / CD: Jazz, The Ess. Collection Vol. 2

Art Tatum, Piano



Django Reinhardt:

Improvisation / CD: Jazz, The Ess. Collection Vol. 4

Django Reinhardt, Gitarre



Irving Berlin:

I' ve Got My Love To Keep Me Warm / CD: Jazz, The Ess. Collection Vol. 4

Django Reinhardt, Gitarre

Stephane Grappelli, Violine



Albert Ammons:

Boogie Woogie Stomp / CD: The Lion and the Wolff

Albert Ammons, Piano



Coleman Hawkins:

Hawk' s Variations / CD: Jazz, The Ess. Collection Vol. 3

Coleman Hawkins, Tenorsaxofon



Oscar Peterson:

Salute to Garner / CD: Finest Hour

Oscar Peterson, Piano

Ray Brown, Bass



John W. Green:

Body and Soul / CD: Sonny Rollins and Friends

Sonny Rollins, Tenorsaxofon



Lennie Tristano:

Becoming / CD: The New Tristano

Lennie Tristano, Piano

