Wer als Hiphop-Künstler*in auf der Straße Erfolg hat, passt nicht ins Feuilleton und umgekehrt — wer mit komplexen Texten und experimentellen Produktionen das Feuilleton anspricht, interessiert die breite Masse nicht. Was lange gepredigt wurde, scheint sich nach und nach aufzulösen, denn es begegnen uns immer mehr Künstler*innen, die sie von Anfang an auf den Kopf stellen: Eine davon ist die Britin Simbiatu Ajikawo alias Little Simz, vierfach nominiert bei den Brit Awards 2022, ausgezeichnet als Beste Newcomerin.

2. Juli 2019: Die englische Rapperin und Lyricist Little Simz live auf der Bühne beim norwegischen Musikfestival Kadetten in Sandvika. imago images IMAGO / Gonzales Photo

Brit Awards 2022 — die Gewinner*innen In diesem Jahr wurden die Brit Awards erstmals in geschlechterneutralen Kategorien vergeben, also Künstlerinnen und Künstler jeweils in einer gemeinsamen Kategorie. Hier einige der Gewinner*innen: Künstler*in (UK): Adele

Musikgruppe (UK): Wolf Alice

Song des Jahres: Easy on Me — Adele

Newcomer*in (UK): Little Simz

Album des Jahres (UK): 30 — Adele



Künstler*in Rock/Alternative: Sam Fender

Hiphop/Grime/Rap: Dave

Pop/R&B: Dua Lipa

Künstler*in International: Billie Eilish

Gruppe International: Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson.Paak) Außerdem wurde — wie bereits Ende Januar bekanntgegeben — Inflo alias Dean Josiah Cover als bester Musikproduzent ausgezeichnet. Der Künstler, der unter anderem mit Adele und Little Simz zusammengearbeitet hat, ist der erste nicht-weiße Musikproduzent, der seit Gründung der Awards 1977 ausgezeichnet wurde.



„Newcomerin“ mit beeindruckender Diskografie

Obwohl „Simbi“ Ajikawo 2022 bei den Brit Awards in der Kategorie „Beste Newcomer*in“ ausgezeichnet wurde, ist die 1994 in Islington als Tochter nigerianischer Eltern geborene Künstlerin keine klassische „Newcomerin“, sondern kann bereits auf mehrere Alben zurückblicken.

Darunter ihr Debüt „A Curious Tale of Trials + Persons“, das sie 2015 einem größeren Publikum bekannt macht. Im eigenen Label AGE: 101 Music veröffentlicht, zeigt es bereits das enorme Talent und die Wandlungsfähigkeit der damals 21-jährigen Hiphop-Künstlerin: Little Simz präsentiert sich auf „A Curious Tale of Trials + Persons“ mit explosivem Flow auf knallharten Grime-Beats als ebenso überzeugend wie auf Storytelling-Tracks mit klassischen Boombap-Instrumentals oder Indie-Pop-Anleihen.

In der neuaufgelegten Netflix-Serie „Top Boy“, die von Revierkämpfen der Londoner Drogenbanden erzählt, spielt Little Simz die Rolle der Shelley. Für 2022 ist eine neue Staffel angekündigt. Im Marvel-Film „Venom: Let There Be Carnage“ hat die 28-Jährige außerdem einen Gastauftritt. imago images IMAGO / Everett Collection

Little Simz — „Dead Body“

Musikalischer Melting Pot London

In ihrer Musik bringt Ajikawo den Soundtrack einer ganzen post-migrantischen Generation auf den Punkt — im ehemaligen Mutterland des britischen Empires, wo sich Einflüsse aus der afrikanischen Diaspora wie Fela Kutis Afrobeat, US-amerikanischer Funk, Soul und Jazz, jamaikanischer Reggae, sowie Dub mit Hiphop und seinem härteren UK-Cousin Grime mischen.

Little Simz auf der „YouTube presents“ Bühnebeim Great Escape Festival, Brighton, 2017. imago images IMAGO / PA Images

Diese Mischung macht es unmöglich, Little Simz' Musik streng in eine Unterkategorie einzuordnen und sie irgendwelchen Strömungen zuzuordnen: Sie macht Hiphop, ihre gereimten Texte sind mit der Delivery in der Tradition dieses Genres, aber musikalisch ist die inzwischen 28-Jährige Künstlerin — die selbst auch mal zu Gitarre und Keyboard greift — nur bedingt zu fassen.

Ausflug in den Jazz und Funk

Auf ihrem funkigen zweiten Album „Stillness in Wonderland“ von 2016 sind neben Funk-Wiedererweckerin Syd (von The Internet und OFWGKTA) auch die Grime-Artists Chip und Ghetts, sowie Bibi Bourelly, bekannt als Songwriterin für Rihannas Über-Hit „Bitch Better Have My Money“ gefeaturet. Ihre jazzige Seite vertieft Simbiatu Ajikawo dann 2019 auf „Grey Area“, parallel zum genreübergreifenden Renouveau der jungen britischen Jazz-Szene mit Gruppen wie Neue Grafik Ensemble, Kamaal Williams und KOKOROKO.

Little Simz — „Point and Kill“ ft. Obongjayar

Mehrfach nominiert bei den Brit Awards 2022

Mit ihrem neuesten Album „Sometimes I Might Be Introvert“ (2021) ist Little Simz nun also ganz oben angekommen — immer noch mit dem eigenen Label bei voller kreativer Kontrolle. Bei den Brit Awards 2022 ist sie nicht nur als Newcomer*in ausgezeichnet worden, sondern ging insgesamt in vier Kategorien ins Rennen: Auf einer Stufe mit Stadion-füllenden Stars wie Adele, Ed Sheeran, Dave und Sam Fender in der Beste*r Künstler*in-Kategorie, außerdem für das Beste Album, sowie (logisch) in der Hiphop/Grime-Kategorie.

Selbst wenn es nicht für alle großen Preise gereicht hat, zeigt diese Anerkennung auf der großen Bühne und das Lob ihrer Co-Nominierten bei der Preisverleihung, dass Simbiatu Ajikawo mit ihrer unverstellten, kreativen Art ihren Platz gefunden hat und damit nicht nur eine Feuilleton-Nische anspricht. Ihre empowernden, introspektiven Texte und die Musik-Videos erinnern an die neueren Black Power-Inszenierungen von Beyoncé, jedoch mit dezidiert britischer Note.

Little Simz — „Woman“ ft. Cleo Sol