Lieblingsfolge: Der Pate - So klingt die Mafia

Je kleiner die Auswahl, desto besser die Qualität! So sagt man ... Aber: Stimmt das auch im Bezug auf Filmmusik? Der Pate Soundtrack beweist es!

Es ist ein einsames Leben, das man als Pate fristet. Ganz oben, an der Spitze der Familie. Einer kriminellen Familie. Und dann bekommt Don Vito Corleone auch noch nur zwei musikalische Themen an die Seite gestellt. Bei einem mehr als drei Stunden dauernden Film!

Aber Komponist Nino Rota wusste schon, was er da tut. Und tatsächlich - die Musik aus "Der Pate" zählt heute zu den großen Klassikern der Filmmusikgeschichte. Warum das so ist, weshalb der Pate so elegant klingt und warum der Sountrack nie einen Oscar gewonnen hat: Das hört ihr in dieser Lieblingsfolge Score Snacks.

Übrigens: Diesmal lohnt es sich ganz besonders, die Folge bis zum Ende zu hören. Denn Malte hat dort einen spannenden Funfact versteckt!

Film: The Godfather / Der Pate (1972)

Tracks: Godfather Waltz, Love Theme

Komponisten: Nino Rota

Autoren: Malte Hemmerich, Henriette Schreurs und Jakob Baumer

Host: Malte Hemmerich

Sprecherin: Henriette Schreurs

Produzent: Jakob Baumer

Line-Producer: Chris Eckardt

Kontakt zur Redaktion: podcasts@swr2.de