Leona Berlin und ihr neues Album „Change”

„Es ist nicht R’n‘B, es ist nicht klassischer Soul. Hip-Hop hört man deutlich raus, aber eben auch Jazz-Einflüsse. Aber grundsätzlich kann ich ganz, ganz schwer sagen: es ist das.“ So beschreibt Leona Berlin ihren eignen Musikstil, der wirklich nicht so richtig in eine Schublade passt.

„Es ist Fluch und Segen zugleich, Fluch in dem Sinne, dass es schwierig zu vermarkten ist. Aber Segen, weil es natürlich ein Alleinstellungsmerkmal ist, weil es halt nichts gibt, was genau so klingt.“

Sängerin Leona Berlin (c) Daniel Wetzel

Das offenbart sich auch in ihrem neuen Album „Change“, das Ende November erschienen ist. Da hilft nur eins: reinhören! Haben wir auch sehr gerne gemacht und die sympathische 30-Jährige in ihrer alten Heimat in Baden-Baden getroffen. Ganz in der Nähe – im Örtchen Hügelsheim – ist sie aufgewachsen. An der Clara-Schumann-Musikschule Baden-Baden hat Leona Berlin ihre ersten gesanglichen Schritte gemacht…