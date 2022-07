Die Musikerinnen Jamila und Derya leben in zweiter und dritter Generation in Deutschland. Beide verarbeiten in ihren aktuellen Songs sowohl die Migrationserfahrungen ihrer Eltern und Großeltern als auch ihre eigene Identität. Wie setzen sie sich mit ihrer Herkunft auseinander? Was ärgert sie an Darstellungen in den Medien? Und was ist Postmigrantische Musik? Vanessa taucht mit euch ab in „Das Thema Pop“ (SWR 2021). Von Vanessa Wolrath mehr...