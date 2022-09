Manuskript für Bowie-Hit „Starman“ für 200.000 Pfund versteigert

Mit „Ziggy Stardust“ kreierte David Bowie eine der bedeutendsten Kunstfiguren des 20. Jahrhunderts. IMAGO Media Punch

David Bowies Manuskript erzielt mehr als das Fünffache des Schätzwerts

Der handgeschriebene Liedtext von David Bowies Hit „Starman“ ist in London für mehr als 200.000 Pfund (mehr als 220.000 Euro) versteigert worden. Wie das Auktionshaus Omega Auctions mitteilte, entspricht dies mehr als dem Fünffachen des angesetzten Schätzwertes.

„Starman“ macht Bowie schlagartig berühmt

„Starman“ ist die zentrale Single-Auskopplung aus dem Album „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“. Mit einem Auftritt in der BBC-Show „Top of the Pops“ am 5. Juli 1972 wird David Bowie über Nacht zum Star. Album und Single steigen in die Top 10 der britischen Charts ein. In den USA wird die Single Bowies erste Platzierung in den Billboard Hot 100.

David Bowie performt „Starman“ bei „Top of the Pops“:

Das Manuskript geht in den Besitz eines privaten Sammlers über

Ersteigert wurde das Dokument im Namen eines Privatsammlers, so das Auktionshaus. Paul Fairweather, Geschäftsführer von Omega Auctions: „Wir freuen uns sehr über den unglaublichen Preis und sind uns sicher, dass der Liedtext von dem Meistbietenden zu Recht geschätzt und gewürdigt wird.“