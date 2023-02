Songwriter Burt Bacharach gestorben

Burt Bacharach bei seinem letzten Deutschlandkonzert in München 2019 IMAGO Stefan M Prager

Er entdeckte Dionne Warwick und schrieb für Aretha Franklin, die Beatles, Cher, The Carpenters und Dusty Springfield. Mit Burt Bacharach ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Komponisten der USA gestorben. Wie seine Sprecherin Tina Brausam der Nachrichtenagentur Associated Press mitteilte, starb der 94-Jährige am Mittwoch in Los Angeles.

Bacharach, 1928 in Kansas City geboren, begann in den 1950er-Jahren seine Karriere als Pianist und Arrangeur. Er spielte als Bandleader für Nachtclub-Konzerte von Marlene Dietrich. Bis Anfang der 1960er-Jahre tourte er weltweit mit Dietrich, daneben begann er mit dem Schreiben von Songs.

Dionne Warwick singt „I Say a Little Prayer“

Eine kongeniale Zusammenarbeit mit Texter Hal David

1957 lernte Bacharach den Texter Hal David (1921-2012) kennen, mit dem er seine größten Hits schrieb. Mit ihrer ersten gemeinsame Single, „The Story of My Life“, erreichte Sänger Marty Robbins die Spitze der US-Country-Charts.

Ihre bekanntesten Songs schrieben Bacharach und David für Dionne Warwick, die sie 1961 entdeckten. Mit Bacharachs Songs erreichte sie mehr als 30 Chart- Platzierungen, unter anderem für „Walk On By“, „Anyone Who Had a Heart“, „Alfie“, „I Say a Little Prayer“, „I'll Never Fall in Love Again“ oder „Do You Know the Way to San Jose?“.

B. J. Thomas singt den Oscar-prämierten Song „Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“

Unzählige Auszeichnungen in über 70 Jahren

Im Lauf seiner sieben Jahrzehnte umspannenden Karriere erhielt Bacharach fünf Grammys und zwei zusätzliche Auszeichnungen für sein Lebenswerk. 1970 gewann er zwei Oscars für die Musik zum Film „Zwei Banditen“ und den Filmsong „Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“. Einen weiteren Oscar erhielt er 1982 für den Song „Arthur's Theme (Best That You Can Do)“ aus dem Film „Arthur – Kein Kind von Traurigkeit“.

In Deutschland trat Burt Bacharach nach den Touren mit Marlene Dietrich erst wieder 2018 und 2019 in Berlin, Hamburg und München auf.