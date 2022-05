Diana Burkot (l-r), Maria Aljochina und Olga Borisova bei ihrem Konzert ihrer kremlkritischen und feministischen Band Pussy Riot im Funkhaus Berlin - mit einem lautstark unterstützten Protest gegen die Kremlführung. picture-alliance / Reportdienste Fotograf: Bernd von Jutrczenka

Die Kreml-kritische Protestband Pussy Riot hat am 12. Mai mit einem Konzert im Berliner Funkhaus ihre „Riot Days“-Tournee begonnen. Mit der Tournee will die russische Punkrock-Band Geld für die Ukraine sammeln. Frontfrau Maria Aljochina hatte sich zuvor der Polizeiüberwachung in Russland entzogen und war heimlich ausgereist. Für die Tour sind insgesamt 19 Auftritte geplant, darunter auch Konzerte am 18. Mai in Stuttgart und am 27. Mai Tübingen.

Flucht für die Tournee

Für die Flucht verkleidete sich Aljochina nach eigenen Angaben als Mitarbeiterin eines Essenslieferdienstes und konnte so die Grenze zu Belarus passieren. Später sei es ihr dann nach mehreren Versuchen gelungen, ins EU-Land Litauen einzureisen, sagte sie in einem am 10. Mai veröffentlichten Interview mit der US-Zeitung „New York Times".

Aljochina war im September wegen ihrer Teilnahme an Demonstrationen für den inhaftierten Regierungskritiker Alexej Nawalny zu einer einjährigen Strafe verurteilt worden. Das Gericht ordnete eine Überwachung an und verhängte eine nächtliche Ausgangssperre gegen Aljochina. Die Punkband ist der russischen Regierung seit Jahren ein Dorn im Auge, mehrere Bandmitglieder waren bereits zu Haftstrafen verurteilt worden.