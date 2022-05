Symbol für Oasis-Aus: Zerstörte Gitarre von Noel Gallagher wird versteigert

per Mail teilen

Die Brüder Liam Gallagher (r) und Noel Gallagher von der britischen Band Oasis.

In Paris wird heute, 17. Mai, die Gitarre versteigert, deren Zerstörung das Ende der Britpopband Oasis besiegelt haben soll. Der Startpreis für die legendäre rote Gitarre, die bei einem Konzert der Band 2009 in der französischen Hauptstadt zu Bruch ging, liegt bei 150.000 Euro. Der zuständige Auktionshaus-Experte Jonathan Berg hofft aber auf bis zu 500.000 Euro. Die inzwischen reparierte Gitarre sei das Symbol für einen „Kultmoment“ in der Musikgeschichte und gilt als Symbol der Spaltung

Gitarre 2009 im Streit von Liam Gallagher zertrümmert

Zwischen den Brüdern Liam und Noel Gallagher als den „Köpfen“ der unter anderem mit „Wonderwall“ and „Don't Look Back In Anger“ weltweit erfolgreichen Britpop-Band habe es damals schon ziemlich gekriselt, berichtet Berg.

Noel Gallagher spielt auf einer roten Gibson-Gitarre – eine andere, 2009 zerstörte und neu restaurierte, wird nun versteigt.

Bei dem Konzert 2009 in Paris sei das Ganze dann „Backstage explodiert: Eine von Noels Gitarren ging zu Bruch und das führte zum Auseinanderbrechen der Gruppe“. Berichten zufolge soll Liam die rote Gitarre seines Bruders zertrümmert haben. Dem dramatischen Ende der Gruppe folgte ein jahrelanges, auch öffentlich ausgetragenes heftiges Zerwürfnis der Brüder.