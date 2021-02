70 Millionen verkaufte Alben weltweit, Hit-Produktionen am laufenden Band, zwei Grammys, sieben American Music Awards und ein Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame: Kool & The Gang gehören zweifellos zu den erfolgreichsten US-Bands der Pop-Geschichte. Jetzt starb Band-Gründer Ronald Bell in seinem Haus auf den Jungferninseln. Er wurde 68 Jahre alt.

Von Jazz zu Disco

Der Soundtrack zu „Saturday Night Fever“ von Kool &The Gang, geschrieben von Ronald Bell, ist eines der meistverkauften Alben aller Zeiten und mit einem Grammy ausgezeichnet.

Ironischerweise, denn Kool & The Gang waren damals von ihrem Label Richtung Disco-Trend gedrängt worden, zum Unmut nicht nur vieler Fans.

Nun hätten sie sich den „Discolemmingen“ angeschlossen, schrieb ein Kritiker, die Ver­kaufszahlen gingen nach unten. Immerhin: die rasanten Bläser­Licks in „Open Sesame“ sind harmonisch extrem komplex. Ronald Bell kam vom Jazz, wie auch sein Bass spielender Bruder Robert.

Eine musikalische Familie

Ihr Vater war ein Profiboxer, der 1960 mit der Familie von Ohio nach New Jersey zog. Er kannte Miles Davis gut, Bebop-Legende Thelonius Monk war Robert Bells Patenonkel und Ronald schwärmte als junger Saxophonist für John Coltrane.

Mangels Instrumenten hatten die Brüder mit Farbdosen als Percussion-Ersatz begonnen. 1964 gründeten sie zusammen mit fünf Freunden die Jazziacs.

Ein ein Sieg bei der berühmten „Amateur Night“ im Apollo Theatre in Harlem brachte ihnen einen Vertrag mit dem kleinen Label De-Lite. Auf dem veröffentlichten sie 1969, dann als Kool & The Gang, ihr instrumentales Debütalbum und ein paar Jahre später die ersten R&B-Hits.

Popmusik der Achziger

Ronald Bell spielte Saxophon, Flöte und Keyboards, und er komponierte viele der Stücke zwischen Jazz und Funk, Motown-Soul und Einflüssen der New Yorker Latin-Szene. Das war die erste Phase der Band.

Die zweite begann nach der Disco-Delle, als sie in Gestalt von JT Taylor endlich einen richtig guten Sänger hinzunahmen. Bell schrieb poppigere Songs, der brasilianische Produzent Eumir Deodato lenkte sie in die richtige Richtung: So begannen ihre monumentalen Achtziger.

Mehr Hits als Michael Jackson

„Celebration“ von 1980 wurde neben „Get Down On It“ der langlebigste Hit von Kool & The Gang. Es folgten „Fresh“, „Cherish“, „Ladies Night“.

Bis 1986 sammelten sie 14 Top-Forty-Hits, mehr als Michael Jackson. Die eine oder andere Schnulze war dabei, überhaupt gelang ihnen längst nicht alles, aber die Highlights wurden oft Klassiker, einflussreich über Jahrzehnte, nicht zuletzt im Hiphop.

Ronald Bell prägte Popkultur

Anfang der Neunziger war „Summertime“ von Jazzy Jeff & The Fresh Prince alias Will Smith mit einem Sample von Kool & The Gangs „Summer Madness“ ein Welthit. Ein Jahr davor schon bedienten sich die eminent politischen Public Enemy für ihr Album „Fear Of A Black Planet“ gleich dreimal bei Ronald Bell.

Die Zitatliste reicht von Dutzenden Hip­-Hop-Klassikern über den Pop von Madonna oder Lady Gaga bis zum Rock der Killers. Auch dass ihre Musik im Kino-Meilenstein „Pulp Fiction“ von Quentin Tarantino auftaucht, sagt einiges über den Coolness-Faktor von Kool & The Gang.

„Music is the message“

Daneben war Ronald Bell immer für einen guten Zweck zu haben; von Kool & The Gangs Mitwirkung an Bob Geldofs Band Aid als einzige US-Band bis zum Agrarhilfe-Projekt in Westafrika.

Seine Band sollte auch abseits der Bühne eine Institution werden, die Gutes vollbringt, fand Ronald Bell. Dass seine Songs kaum politisch waren, steht dazu nicht im Widerspruch: „The message is in the music, and the music is the message“, war sein Wahlspruch. Eine Botschaft, die ungemein lebensbejahend klingt. Er hat sie fünfzig Jahre lang verbreitet - und sie lebt weiter.