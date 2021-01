Der US-amerikanische Jazz-Musiker Sammy Nestico ist am 17. Januar 2021 im Alter von 96 Jahren verstorben. Der Komponist und Arrangeur war unter anderem für seine Arbeit mit dem Count Basie Orchestra bekannt.

„My favorite big band – Meine Lieblingsband!" Das betonte Sammy Nestico gerne, wenn er von der SWR Big Band sprach. Imago imago images / ZUMA Wire

Der Jazz-Musiker aus Pittsburgh begann seine musikalische Laufbahn in seiner Jugend als Autodidakt an der Posaune. Nach seinem Musikstudium wurde er Arrangeur der US Air Force Band und später der US Marine Band, wo er den Bandleader Count Basie kennenlernte. Im Jahr 1968 zog er nach Hollywood, um für das Count Basie Orchestra zu arrangieren. Im Zuge dieser Zusammenarbeit wurde er für die Alben „Warm Breeze" (1981) und „88 Basie Street" (1983) mit Grammys ausgezeichnet.

Film, Fernsehen und Pop

Nestico etablierte sich zudem als Komponist für Film und Fernsehen und arbeitete als Arrangeur mit zahlreichen bekannten Musiker*innen zusammen. Dazu zählen Frank Sinatra, Sara Vaughan, Barbara Streisand, Michael Buble, Bing Crosby und andere.

In den 1990er-Jahren nahm er eine Lehrtätigkeit an der Universität in Georgia auf und lehrte auch an anderen Universitäten in Kalifornien und Pennsylvania. Nestico engagierte sich zudem für Nachwuchs-Musiker*innen, leitete Bands und Orchester in Schulen.

Aus der Zusammenarbeit zwischen Sammy Nestico und der SWR Big Band sind fünf CDs entstanden. SWR Alexander Kluge

Zusammenarbeit mit der SWR Big Band

Im Jahre 2004 arbeiteten Sammy Nestico und die SWR Big Band das erste Mal zusammen. Anlässlich der Grammy-Verleihung 2003 in New York entstand der persönliche Kontakt und der damals 81-Jährige kam für ein erstes Gastspiel nach Deutschland. Dabei entstand auch die CD „No Time Like The Present".

Unser lieber Freund Sammy Nestico ist leider von uns gegangen. Er war nicht nur ein herausragender Arrangeur und Komponist, sondern auch ein großartiger Mensch. Entgegen der Norm war er zudem ehrlich bescheiden, ohne den geringsten Anlass dafür zu haben. Sein Schaffen ist quantitativ unermesslich und qualitativ unvergleichlich. Sammy vertrat immer die Meinung, dass eine schöne Melodie durch nichts zu ersetzen ist, gleichzeitig war seine Musik unvorstellbar swingend und groovend. Die (Musik-)Welt ist um eine große Persönlichkeit ärmer. Karl Farrent, spielt Trompete in der SWR Big Band

Die Resonanz auf die erste Kooperation und die überaus positive musikalische und persönliche Chemie veranlassten Sammy Nestico und die SWR Big Band 2005, erneut zusammenzuarbeiten. Die zweite gemeinsame CD hieß „Basie-cally Sammy". Im Jahr 2008 folgte das dritte und letzte gemeinsame Projekt „Fun Time", laut Sammy „The best album I ever recorded!". Das Album war 2010 für den Grammy nominiert.