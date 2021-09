Zug statt Privatjet – Auftragsstudie der Band Massive Attack gibt Tipps für klimafreundlichere Live-Tourneen

Welchen Anteil hat die Live-Musikindustrie am Klimawandel, und wie kann sie ihren CO2-Ausstoß verringern? Forscher*innen der britischen Universität Manchester haben dazu eine Studie mit Empfehlungen vorgelegt, die Künstler*innen helfen sollen, ihren Einfluss auf den Klimawandel und seine Auswirkungen zu begrenzen. Dafür haben sie seit Herbst 2019 den Fußabdruck der britischen Trip-Hop-Band Massive Attack analysiert .

Klimafreundlichere Beleuchtung und Beschallung erforderlich? Die Trip-Hop-Band Massive Attack bei einem Live-Konzert in Berlin 2018 Imago imago images/POP-EYE

Zug fahren statt mit Privatjets fliegen, bei Konzerten und Tourneen Strom aus erneuerbaren Energien verwenden — das sind zwei der Vorschläge, die die Forscher*innen des Tyndall Centre for Climate Research aus Manchester in ihrer „Roadmap for the UK live music sector“ machen und die dazu beitragen sollen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Vorschläge beziehen sich auf verschiedene Bereiche der Live-Musik-Industrie.

Die Vorschläge für klimafreundlichere Live-Events Reisetätigkeiten von Künstler*innen, Crew und Equipment Tourneen so planen, dass möglichst kurze Reisewege für Künstler*innen, Crew und Equipment anfallen

Elektro-Fahrzeuge und Züge benutzen, um von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort zu reisen

Fliegen vermeiden, auf Privatjets ganz verzichten Stromverbrauch bei Veranstaltungen Strom aus erneuerbaren Energien am Veranstaltungsort direkt erzeugen, zum Beispiel durch Solarmodule

Energiesparendes Equipment für Beleuchtung und Beschallung einsetzen

Bei Veranstaltungen auftreten, die Maßnahmen ergriffen haben, um den Energieverbrauch in den Konzertgebäuden zu verringern Anreize für klimafreundlicheres Verhalten des Publikums Bessere Fahrradabstellmöglichkeiten bei den Veranstaltungsorten anbieten

Fans anspornen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen

Freie Anreise im öffentlichen Nahverkehr mit der Eintrittskarte ermöglichen

Massive Attack fordert einen Plan der britischen Regierung

Die Band Massive Attack hat sich nun anlässlich der Verööfentlichung der Studie zu Wort gemeldet und fordert die britische Regierung auf, selbst einen Plan vorzustellen, mit dem die Musikindustrie ihre CO2-Emissionen verringern kann.

Der Sänger Rob Del Naja, bekannt als „3D“, weist dabei der britischen Zeitung „The Guardian“ zufolge auf die große Bedeutung hin, welche die Live-Musik-Industrie für die nationale Identität und das Selbstwertgefühl der Briten vor allem nach dem Brexit habe. Del Naja fragt: „Wo ist der Plan der Regierung, die Anpassungen zu unterstützen, die wir brauchen werden, um die Vereinbarungen des Pariser Abkommen zu erreichen? Er scheint nicht zu existieren.“

„Energiekonzerne geben die Verantwortung an die Kunden weiter“

Die Band hatte seit Jahren ihren CO2-Ausstoß kompensiert, sagte Del Naja. In den vergangenen Jahren seien die Mitglieder der Band allerdings enttäuscht über die geringen Auswirkungen gewesen, die diese Kompensationen hatten. Es sei der Eindruck entstanden, so der Künstler, dass die Energiekonzerne die Verantwortung für die Klimaauswirkungen einfach an ihre Kunden weitergeben würden.

Der Wunsch zu verstehen, wie die Livemusik-Industrie wirklich ihren CO2-Ausstoß verringern könnte, statt nur zu versuchen, die Klimaschäden zu mildern, führte sie zur Idee, das Tyndall Centre for Climate Change Research an der University of Manchester mit einer Studie zu beauftragen, sagte Rob Del Naja: „Wir dachten, es würde gut sein, das zu machen, denn wie oft haben wir in einem Interview gesagt, wir würden liebend gerne etwas tun, aber wir wissen einfach nicht, was?“

Die ganze Studie auf Englisch lesen