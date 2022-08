King of Soul – Ray Charles 1968 in Stuttgart

Von Julia Neupert

Samtene Stimme, schwarze Sonnenbrille, ekstatische Performance - das waren die Erkennungsmerkmale des "King of Soul". Ray Charles sang und spielte schon in einer eigenen Liga, als er im Herbst 1968 durch Europas große Konzertsäle tourte: Nach London, Stockholm, Oslo, Berlin, Hamburg, Wien und München machten er und sein Orchester Station in Stuttgart - und begeisterten bei ihrem Konzert in der Liederhalle am 1. Oktober unter anderem mit Beatle-Hits wie Yesterday, Eleanor Rigby oder Jazzklassikern wie God bless the Child.