Das Album „Mensch“ von Herbert Grönemeyer, das vor zwanzig Jahren erstmals erschien, ist das bisher am meisten verkaufte Album in Deutschland. Grönemeyer, der damals den Tod seiner Frau mit dem Album verarbeitete, erinnert sich an diese Zeit, wie an „einen Rausch“. Die emotionale Situation, in der er sich damals befunden hätte, habe auch dazu geführt, dass er sich an vieles nicht mehr so richtig erinnern können, alles sei verschwommen. Deshalb habe es ihn überrascht und auch gefreut, nun die Erinnerungen in dem Buch „Zu Mensch“ von Arezu Weitholz wieder erleben zu können, sagt Herbert Grönemeyer gegenüber der Musikjournalistin Christiane Falk. Das Buch ist anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums im Verlag Antje Kunstmann erschienen. mehr...