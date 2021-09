Der Name Jazzmeia wurde nicht etwa von der Marketingabteilung einer Plattenfirma erfunden, nein, es ist ihr richtiger Name. Der Legende nach wollte Jazzmeia Horns Mutter sie schlicht "Jazz" nennen, die Großmutter legte aber ein Veto ein und meinte, Jazzmeia sei passender. Den Status des Geheimtipps hat sie hinter sich gelassen, schon für ihr Debütalbum "A Social Call" wurde sie für den Musikpreis Grammy nominiert. Nun folgt ihr zweites Album, das „Love & Liberation“ heißt.

Liebe und Befreiung

„Ich möchte, dass alle Menschen mental und spirituell frei sind!"

Ein Großteil unserer Zeit geht heute mit Fernseh-Werbung, Social Media oder Radioleuten drauf, die uns vorschreiben, was wir zu denken haben, welche Musik wir zu hören haben, welche Kleidung wir zu tragen haben, was wir essen sollen. Das aber ist nicht unbedingt gut für das Individuum in uns! Erst wenn ich mich selbst respektiere, indem ich mich als Individuum befreie, kann ich lieben! Liebe und Befreiung gehören zusammen – ohne das eine kannst du das andere nicht haben.

Für mehr Menschlichkeit

Freiheit pur zeigt Jazzmeia Horn in ihrem verspielt-legeren Scat-Gesang. Sarah Vaughan, Etta James, Ray Charles oder Nat King Cole sind schon seit Jugendzeiten ihre Ikonen. Jazzmeia schrieb ab, imitierte – und entwickelte an der „New School for Jazz and Contemporary Music“ in New York schließlich ihren eigenen Stil. So zu hören auch in den 12 Songs ihres neuen Albums. Acht der Titel hat sie selbst geschrieben – vier hat sie gecovert: Darunter „No more“ von Hubert Laws und Jon Hendricks.

Love & Liberation Label: Concord Jazz Titelliste: Free Your Mind Time Out the Windwos No More When I Say Legs and Arms Searchin' Green Eyes Still Tryin' Only You Reflections of My Heart I Thought About You

„Das ist echt etwas, was ich in meinem Leben versuche – Nein zu sagen zu einigen Dingen: Nein zu Ausländerfeindlichkeit, Rassismus, Vorurteilen oder Sexismus!"

Denn all das dämpft, foltert und traumatisiert unsere Gedanken und wir verlieren unsere Menschlichkeit, wenn wir uns dem überlassen. Es sind nicht nur Einzelne, das ist ein ganzes System – darum habe ich für mich beschlossen, jeden in der Gesellschaft nur noch wie ein Individuum zu behandeln! Wenn Leute am Flughafen irgendeinen rassistischen Kommentar abgeben, ignoriere ich das einfach – denn ich weiß, dass ihnen das so beigebracht wurde, dass das ganz „natürlich“ in ihnen gewachsen ist!

Vielfältige Emotionen

Selbstbewusst, aussagekräftig: Jazzmeia Horn zeigt auf ihrem Album „Love & Liberation“ eindrucksvoll, dass man das Rad nicht unbedingt neu erfinden muss, um vielfältige Emotionen in Bewegung zu setzen. „Love & Liberation“ – das ist traditionsbewusster, handgemachter Jazz vom Feinsten: Von der Frau, die den Jazz schon im Namen trägt, wird man sicher auch weiterhin hören.