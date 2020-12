Von Julia Neupert

Das Jazzfest Berlin ist eines der ältesten Jazzfestivals in Deutschland – die erste Ausgabe fand 1964 statt. Von Beginn an war der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Partner dabei. In diesem Jahr mit einem besonderen Projekt: der Jazzfest Berlin Radio Edition mit Konzerten in Studios der ARD und Deutschlandradio. Bei SWR2 war am 7. November im Studio Freiburg das Karlsruher Kammerflimmer Kollektief zu Gast. Ihren Auftritt gibt es in der Sendung heute noch einmal in voller Länge, außerdem dabei: das Philip Zoubek Trio und das Shannon Barnett Quartett aus Köln und die Band Hydropuls aus Saarbrücken.

Heike Aumüller, Thomas Weber:

Free form freak out

Kammerflimmer Kollektief

Shannon Barnett:

Bad Lover

Shannnon Barnett Quartett:

Shannnon Barnett, Posaune

Stefan Karl Schmid, Tenorsaxofon

David, Helm Kontrabass

Fabian Arends, Schlagzeug

Shannon Barnett:

Bad Friend

Shannnon Barnett Quartett:

Shannnon Barnett, Posaune

Stefan Karl Schmid, Tenorsaxofon

David, Helm Kontrabass

Fabian Arends, Schlagzeug

Philip Zoubet:

Mirrors

Philip Zoubek Trio:

Philip Zoubek, Piano, Synthesizer

David Helm, Kontrabass

Domink Manig, Schlagzeug

Philip Zoubek:

Day 4

Philip Zoubek Trio

Philip Zoubek:

Alarms

Philip Zoubek Trio

Philip Zoubek:

Nonplace

Philip Zoubek Trio

Christof Thewes, Tom Lengert :

Feet and Fire

Hydropuls

Christof Thewes, Tom Lengert:

No Return

Hydropuls

Christof Thewes, Tom Lengert:

La Kaze en Feu

Hydropuls

Heike Aumüller, Thomas Weber:

Action 3: Thoughtless, Hamburg

Kammerflimmer Kollektief

Heike Aumüller, Mundharmonica, Synthesizer, Gesang

Giga Brunner, Schlagzeug

Johannes Frisch, Bass

Thomas Weber, el. Gitarre, Elektronik

Heike Aumüller, Thomas Weber:

She sings the body electric

Kammerflimmer Kollektief

Heike Aumüller, Thomas Weber:

In transition

Kammerflimmer Kollektief

Uwe Jahnke, Harry Rag:

Zurück zum Beton

Kammerflimmer Kollektief

Heike Aumüller, Thomas Weber:

Désarroi #1: Mayhem!

Kammerflimmer Kollektief

Heike Aumüller, Thomas Weber:

Ausruhmantra

Kammerflimmer Kollektief